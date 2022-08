La Copa del Mundo Qatar 2022 se jugará entre el domingo 20 de noviembre y el domingo 18 de diciembre. La selección mexicana quedó en el Grupo C y sus partidos se jugarán bajo el siguiente calendario: el martes 22 de noviembre contra Polonia, el viernes 26 frente a Argentina y el miércoles 30 ante Arabia Saudita.

Antes de trasladarse a Qatar para jugar la Copa del Mundo, la selección mexicana bajo el mando del director técnico argentino Gerardo el Tata Martino tendrá una concentración previa en Girona, ciudad de la comunidad autónoma de Cataluña, situada en el extremo oriental de España.

El cuerpo técnico de la selección mexicana analizó durante alrededor de dos años diferentes opciones para concentrar al equipo casi tres semanas antes del inicio de la Copa del Mundo y Gerardo el Tata Martino habló de las razones por las que tomó la decisión: "Primero porque tiene las condiciones ideales, es la privadidad, es un lindo hotel, es un excelente lugar, buenas canchas para entrenar".

Vuelo de Selección mexicana a Qatar 2022

"En esa época no va a haber en esta zona no va a haber una temperatura alta, pero no es de los lugares más fríos como seguramente sucederá en los primeros días de noviembre en casi toda Europa".

En entrevista para TUDN, Gerardo el Tata Martino también habló de la ubicación estratégica de Girona. "Estamos muy cerca, al lado de Barcelona, tenemos vuelo directo a Qatar". El tiempo de vuelo entre Barcelona y Qatar es de aproximadamente 6 horas con 15 minutos. Martino estuvo en España donde se reunió con Jesús Tecatito Corona.