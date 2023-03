El comienzo de Diego Cocca al frente del Tri trajo más de un dolor de cabeza debido a que logró una apretada victoria frente a Surinam y un agridulce empate contra Jamaica para clasificar al Final Four de la Liga de las Naciones de la Concacaf. Por otra parte, tras lo abucheo en el Estadio Azteca, el Matador Hernández cruzó a Hirving Lozano por criticar a la prensa y a la afición.

“Tienen que apoyarnos, tienen que estar con nosotros. Ningún compañero quiere perder, siempre da el máximo. Siempre tratamos de ganar, somos ganadores, y el problema es que a veces los medios son los que afectan eso, la relación entre la afición y nosotros, y creo que tienen que apoyarnos”, declaró el atacante de Napoli a TUDN.

Por otra parte, tras estas palabras quien salió a criticar a los jugadores del Tri fue Luis el Matador Hernández, quien supo vestir el jersey de la Selección de México. En diálogos con ESPN, el exjugador afirmó que los líderes del seleccionado no deben demostrar con palabras que lo son, sino que deben mostrar que son referentes en el campo de juego.

“Externarlo en la cancha, no echarle culpa al aficionado, no echarles culpa a los periodistas, no echarles culpa a los exjugadores, a nosotros como leyendas, al contrario. Creo que deben de ser conscientes de lo que hacen y dejan de hacer en la cancha, cargarse al equipo, a la selección, al hombro, indudable que lo tienen que hacer”, expresó.

Y agregó: “Líderes, si son líderes en la selección, que lo demuestren, no que lo demuestren diciendo cosas, echando culpas a otras personas, a la afición, echando culpas a los medios de comunicación en nada y si es así callarse y demostrarlo”.