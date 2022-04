La novela entre el Tata Martino y Chicharito Hernández sigue regalando capítulos, quedando cada vez menos tiempo para que limen asperezas y el técnico lo incluya en la lista para Qatar 2022, consciente que el Tri sufre mucho en faceta ofensiva.

De momento, no parecen existir muchas intenciones del técnico argentino para incluírlo en sus convocatorias. Sin embargo, esto no le prohibió elogiar su presente en la MLS y contestar si piensa contemplarlo próximamente.

“Está en un buen momento y lo otro (un llamado) se definirá cuando presentemos una lista. Pero de que está en un buen momento es indudable y no se puede decir lo contario", aseguró en conferencia de prensa Martino.

Sobre si será convocado, el timonel no dejó muchas esperanzas: "La realidad es que no pasa aquí nada más, pasa en todo el mundo. Es difícil ver caras nuevas porque si no, te preguntas qué hiciste en tres años y medio. Dicho eso, cabe la posibilidad para algunos que tengan un buen momento y quiero aclarar eso, un buen momento no son tres juegos o dos goles, sino una buena temporada completa, eso es un buen momento, no de un gol o dos o tres o cuatro juegos".

POR SU CUARTO MUNDIAL

Chicharito vive el momento más alejado de la Selección mexicana desde que es profesional, debido a que no ha sido convocado desde 2019. Suma hasta ahora tres Mundiales, convirtiendo gol en cada uno de ellos.