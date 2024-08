Alex Padilla es uno de los jugadores sensación en México, y no es para menos. Luego de haber comenzado su carrera profesional con Athletic Club, el pueblo mexicano espera por su incorporación al equipo nacional. Y en ese sentido, el propio portero dejó grandes declaraciones.

Alex Padilla ya comenzó a ilusionar a todo México de cara al futuro (IMAGO)

Con tan solo 20 años, el joven ya ha tenido grandes actuaciones en La Liga. Es por eso que, pensando a futuro, se espera que Alex pueda explotar todo su potencial y, por supuesto, en México esperan poder disfrutar al máximo a un portero que, de momento, ha dejado buenas sensaciones.

El vínculo que posee Alex Padilla con México

En una entrevista con ESPN, el joven portero habló sobre su vinculación con el país. “Pues mi mamá es la parte mexicana que me inculca todo lo mexicano, y mi papa lo vasco. Es una mezcla que yo me siento muy orgulloso. Al final es lo que he mamado desde pequeño y me siento muy orgulloso de ello”, afirmó para comenzar.

“Por mi mamá, lo mexicano, yo creo que tengo ese sentimiento de luchar, de siempre poner buena cara, de ser agradecido. También sentir cada cosa que hago, de hacerlo con buena fe. Si voy a hacer algo, pues que lo esté haciendo a gusto y si no quiero hacer algo, pues en buenas formas, decir que no”, detalló Padilla.

Alex Padilla eligió representar a México por sobre España

A pesar de tener la posibilidad de representar a España, Alex prefirió a México. “Para mí fue muy fácil. Al final, yo me siento mexicano, yo soy mexicano y me llena de orgullo, representar a mi país. Ya eso lleva que mi mamá está muy orgullosa de mí, aunque haya elegido otra cosa”, explicó.

Acto seguido, añadió: “Estando con México, mi mamá es la mamá más feliz del mundo, mi abuelita también, mis tíos, mis primos. Al final, yo me decido por México porque es lo que más me llena a mí como persona”.

Alex Padilla ya ha representado a México y lo seguirá haciendo (IMAGO)

Los objetivos de Alex Padilla

“No me gusta demasiado hablar de lo que puede pasar, porque, para mí, la realidad es que mañana voy a entrenar, pasado voy a jugar. Obviamente, tengo mis sueños, y mi sueño ahora mismo sería jugar un Mundial con la Selección Mayor, ganar con el Athletic los máximos títulos posibles”, comentó el joven portero.

