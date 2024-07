El periodista no aguantó y explotó contra los que toman las decisiones del futbol mexicano. Repasa sus declaraciones.

Las repercusiones de la bochornosa anticipada eliminación de México en fase de grupos de la Copa América no cesan, y se han vuelto aún más duras si se vuelve atrás en el tiempo y se recuerda el fiasco previo en CONCACAF Nations League.

El siempre polémico conductor David Faitelson no fue la excepción, y no sólo así sino que de hecho fue de los que con más claridad y contundencia se manifestó luego del empate sin goles ante Ecuador, que dejó a México con las manos vacías en la competencia.

El periodista acusó a la Federación Mexicana y no se guardó ninguna opinión. “Queda muy claro que todo estaba preparado y que era un plan perfectamente orquestado para tirar por la borda la Copa América“, señaló el trabajador de TUDN. Además, se mostró muy enojado por el posteo de la Selección donde se ‘romantizó’ la eliminación. “‘Empoderando’ el fracaso…“, disparó Faitelson.

No conforme con sus propias palabras, pidió por la salida de quienes dirigen el rumbo del futbol mexicano. “Tiraron por la borda la Copa América para ‘salvar’ sus propias cabezas… ¡Sinvergüenzas! Que den la cara aquellos que han puesto a nuestro futbol en está tétrica situación, que no se escondan“, sentenció el panelista, que durante y luego de la transmisión del partido no dejó de emitir sus críticas.

David Faitelson, por medio de sus redes sociales, dejó entrever su preocupación por el proceso mundialista de los próximos dos años. “No hay ‘proyecto’ para el 2026, futbolistas que no pueden jugar en esta selección, un entrenador que no está preparado para dirigir en el momento que vive el futbol mexicano; es tiempo de tomar decisiones antes de que se nos venga encima el Mundial“, publicó el conductor en su cuenta de la red ‘X’ en las primeras horas de este lunes, muy enfurecido.

Por último, también dejó su análisis ‘superficial’ del resultado obtenido por la Selección Mexicana ante Ecuador, quizá el menor de todos los conflictos que tiene hoy por hoy el ‘Tri’. “Lamentable la crisis del futbol mexicano, no sirve de nada haber jugado mejor que Venezuela y Ecuador: ellos juegan la próxima semana, tú te vas a casa. Fracaso monumental, no merecía la siguiente ronda de la Copa América“, afirmó convencido Faitelson, que esta semana no dejará pasar ninguna posible decisión que tome la Federación al respecto.

Los posteos de David Faitelson en sus redes sociales:

