Una nueva desilusión tuvo como protagonista a la Selección Mexicana, que no pudo avanzar a la segunda instancia de la Copa América 2024, y quedó en el camino en fase de grupos, convirtiéndose en uno de los ‘equipos decepción’ de la competencia continental.

Luego de la concreción de la eliminación en el certamen, casi en forma unánime aficionados y periodistas del futbol mexicano pidieron por la cabeza de Jaime Lozano, entrenador de la escuadra nacional, que volvió a quedar en debe tanto en el juego como en resultados.

Sin embargo, contrariamente a la postura de quienes ven al equipo desde afuera, quienes están dentro salieron a defender y respaldar al DT, que apenas lleva un año al frente del seleccionado. Uno de ellos fue César Huerta, que en el último juego volvió a la titularidad por decisión de Jaime.

César Huerta sorprendió con un fuerte apoyo para el entrenador [Foto: Getty Images]

El mensaje de César Huerta sobre el futuro de Jaime Lozano:

El atacante que milita en Pumas UNAM aseguró que la plantilla banca al entrenador, que confían en su capacidad para sacar la situación adelante y que desean que continúe al mando de cara a la Copa del Mundo 2026, el próximo gran objetivo de la Selección Mexicana a nivel deportivo, más allá del calendario.

“Yo creo que el DT sabe lo que hace, sabe mover sus piezas, e independientemente de si fueron 1, 5 o 90 minutos yo creo que la unidad se mostró porque todos aportaron desde el lugar que les tocó; eso me deja tranquilo, ver que el equipo iba hacia el mismo camino“, señaló el ‘Chino’ en conversación con la prensa, tras la igualdad sin goles con Ecuador en la tercera y última jornada del Grupo B.

Además, dejó un fuerte testimonio ante los rumores de destitución del estratega de México. “Son procesos, sabemos que la mira está en el Mundial 2026, todo esto es aprendizaje, nos va a hacer crecer, y todos estamos a muerte con Jaime“, agregó el delantero, que ahora se centrará en el mercado de fichajes y buscará dar el salto a Europa.

El análisis de César Huerta sobre la eliminación de México en Copa América:

El futbolista de los ‘Universitarios’ afirmó que, dentro de todo lo negativo que conlleva un traspié como el sufrido en la competición, rescata que la mala experiencia le será útil a la Selección para no volver a cometer las mismas equivocaciones en oportunidades a futuro.

“Sabemos que este tipo de torneos debemos ser determinantes y un pequeño error puede marcar la diferencia, creo que eso es algo que tenemos que mejorar; atrás estuvimos sólidos, estuvimos muy bien, pero como digo son aprendizajes que tenemos que vivir para seguir creciendo“, sostuvo Huerta en zona mixta, luego de un clima de tristeza en el vestidor de los dirigidos por Jimmy Lozano.

El ‘Chino’ consideró que el desempeño de México en esta fase de grupos no ameritaba un baldazo de agua fría como este. “Lo que más me duele es que el equipo merecía más, sabemos que esto no es de merecer, pero con 1 gol que nos hacen en los 3 partidos y de penal, creo que por ahí es frustrante; nos deja muy, muy dolidos y tristes”, sentenció el delantero de futuro en el Viejo Continente.

Por último, César Huerta se refirió al calificativo de ‘fracaso’ que la mayoría designó a la campaña de la Selección Mayor en la Copa América y señaló: “El término que se le quiera poner da igual, yo creo que el objetivo que nos planteamos desde un momento no lo cumplimos“.

