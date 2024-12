La Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa en busca de consensos para terminar de cerrar la llegada del Fondo de Inversión Apollo Global Management a la Liga MX. Según distintos reportes, la entidad está dispuesta a desembolsar nada menos que 1.300 millones de dólares para mejorar todo lo concerniente al certamen nacional.

Según distintos reportes, este martes 10 de diciembre directivos de la FMF y de la Liga MX viajaron hasta Monterrey para reunirse con sus pares de Tigres y Rayados. Allí aterrizaron Mikel Arriola, presidente del torneo local; Juan Carlos Rodríguez, comisionado del futbol mexicano; y Luis Palma.

Vale destacar que las instituciones regiomontanas no han aceptado la llegada del grupo inversor. Por un lado, los Felinos no quieren ceder la comercialización de su escudo y del Estadio Universitario, elementos que pertenecen a la Universidad Autónoma de Nuevo León. En tanto, debido a su fortaleza y estructura económica Rayados considera que esta movida no es necesaria.

Cabe recordar que en septiembre pasado, el periodista Rubén Rodríguez dio a conocer los nombres de los cuatro clubes que se oponían al desembarco del Fondo de Inversión. Al respecto, informó: “Monterrey, León, Pachuca y Chivas prefieren manejar el futuro de sus equipos con su propio capital, ya que han encontrado muchos puntos de desacuerdo, donde entregarán en un futuro más de lo acordado, como en cláusulas de renovación automáticas”.

Además, había agregado que “Tigres es otro de los equipos que se mantiene frío en este tema por uno de los párrafos que encontró en el acuerdo, que tiene que ver con el manejo de su taquilla. Hoy en día es el equipo o uno de los equipos con mejores entradas en México y eso lo hizo pensar dos veces lo que van a recibir a cambio de lo que van a dejar ir”.

¿La llegada del Fondo de Inversión a la Liga MX es un hecho?

En adición a esto, hace tan solo algunos días el reconocido comunicador David Medrano aseguró que la llegada del Fondo de Inversión Apollo Global Management era un hecho. Además, consignó que los directivos de la FMF y la Liga MX visitarían a cada uno de los 18 clubes de la élite para darles a conocer los detalles del acuerdo.

“A través de una carta enviada a los dueños de clubes, el alto comisionado Juan Carlos Rodríguez les ha informado que se llegó a un acuerdo con Grupo Apolo para formar la comercializadora de activos centralizados del futbol mexicano, que se encargará de negociar todo lo que tenga que ver con derechos de transmisión, boletaje, etc.”, aseveró.

Esto es lo que cederán los clubes de la Liga MX en caso de que se llegue a un acuerdo con el Fondo de Inversión

En caso de que se haga efectivo el arribo del Fondo de Inversión a la Liga MX, los clubes cederán el 10% de los activos comerciales. Dentro de estos elementos se encuentran la taquilla, patrocinios de playera, derechos televisivos, etc.

