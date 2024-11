Falta cada vez menos para el encuentro que sostendrán la Selección Mexicana y Honduras por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Será a las 20:30 horas (CDMX) de este martes 19 de noviembre cuando el balón comience a rodar en el Estadio Nemesio Diez, recinto en el que el Tri buscará remontar el 0-2 sufrido en San Pedro Sula.

En las últimas horas, Concacaf dilucidó uno de los últimos interrogantes que faltaban por saberse, ya que anunció quién será el encargado de dirigir el partido. Se trata del canadiense Drew Fischer, quien estuvo presente como integrante del VAR durante la victoria del conjunto nacional sobre los Catrachos en la Nations League 2023.

Vale recordar que fue el mencionado colegiado quien le indicó al juez central de aquel duelo, el salvadoreño Iván Barton, que debía agregar más minutos de adición en la segunda mitad, provocando el agónico empate de la Selección Mexicana en el resultado global (2-2) y la posterior clasificación a semifinales mediante la vía de los penaltis.

Drew Fischer dirigió tres veces a México, con dos derrotas y una victoria. (Imago)

Cabe destacar, por otro lado, que junto con Drew Fishcer estarán los abanderados Michael Barwegen y Lyes Arfa, mientras que Pierre-Luc Luziére oficiará como cuatro árbitro. En tanto, el encargado del VAR será Edwin Jurisevic.

La trastienda del “Bartonazo” del 2023 y las palabras de Iván Barton, árbitro de la remontada de México ante Honduras por la Concacaf Nations League 2023

El mencionado suceso fue bautizado como “Bartonazo” por la prensa hondureña. Sobre esto habló el propio Iván Barton, quien reveló la importancia de Drew Fischer al momento de adicionar los minutos que le permitieron llegar al empate en el resultado global a la Selección Mexicana.

“El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: ‘Tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos; pero yo decidí dar solamente nueve’. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo: ‘Barton, tienes que dar dos minutos más'”, afirmó.

A su vez, agregó: “Di dos minutos más. En el minuto 10, México empata el partido, después la gente decía que era en el minuto 14, 15, 16… Uno comprende que la pasión no tiene nada que ver con la razón”.