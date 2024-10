La Copa del Mundo de 2026 es el principal centro de atención de la Selección Mexicana. Tal es así que con Javier Aguirre al mando del equipo, hay muchos jugadores que harán todo lo posible de ahora hasta la cita para ganarse un lugar. En ese sentido, Guillermo Ochoa no pierde la ilusión.

Luego de su ausencia en la Copa América 2024 y en la primera convocatoria de Aguirre, Memo está de regreso. Tras sus buenas primeras actuaciones en Portugal, el entrenador consideró que era un buen momento para su regreso al Tri. Tal es así que el portero volvió a ser citado.

Guillermo Ochoa está teniendo una nueva experiencia en Europa (IMAGO)

La razón de las ausencias recientes de Memo Ochoa en el Tri

En una charla con el medio ‘zerozero’, Memo habló sobre lo sucedido con el Tri en los últimos meses. “Siempre estuve disponible y preparado para la selección. Dejé de estar por una lesión, que me dejó un par de meses de baja”, comenzó explicando el portero, quien fue baja en la reciente Copa América 2024.

En relación a la misma, Ochoa dijo: “El motivo de no estar en la Copa América fue de común acuerdo con el técnico, Jaime Lozano. Necesitaba y quería dar minutos a los jugadores más jóvenes”. Y tras su ausencia en el certamen y en la primera convocatoria de Aguirre, Guillermo está de regreso.

Guillermo Ochoa sueña con ganarse un lugar para el Mundial 2026

En relación al próximo Mundial, Memo no estuvo con vueltas, y fue contundente. “No quiero que nadie me regale nada por mi pasado. Voy a trabajar para estar en mi sexto Mundial. Es algo que nadie ha logrado hasta ahora”, afirmó en primer lugar el mexicano.

“Es un desafío que me propuse y que asumí. Estoy activo, trabajando y en una liga competitiva, lo que me mantiene en buena forma y me ayudará. Antes de elegir Portugal tenía opciones en otros lados, donde podía tener más comodidad y menos presión mediática y deportiva, pero que no ayudarían en la lucha por estar en el equipo”, continuó.