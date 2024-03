Una vez más, la diferencia de nivel entre México y Estados Unidos quedó en evidencia. Tal es así que el Tri volvió a perder una final frente a su par norteamericano, y ahondó la crisis de resultados. Sin embargo, y una vez terminado el encuentro, Jaime Lozano no anduvo con vueltas y reveló qué tiene que hacer el futbol mexicano para crecer.

El juego del jueves frente a Panamá no había sido de los mejores, aunque le dio ilusión a los aficionados con un triunfo este domingo. No obstante, ello no fue así ni mucho menos. Caso contrario, los dirigidos por Lozano dejaron una actuación lamentable, por lo que terminaron cayendo por 2 a 0.

Pero, además, la diferencia entre ambos equipos no fue pequeña, sino que fue abismal. Y justamente, en rueda de prensa a Jimmy le preguntaron sobre lo que tiene que hacer México para reducir esa brecha, y no tuvo ninguna duda al momento de lanzar su respuesta.

¿Qué necesita México para igualar a Estados Unidos? Jaime Lozano responde

“Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos y la posibilidad de otra competencia a nivel internacional”, comentó el entrenador, asegurando que esa es la principal diferencia que hay entre México y Estados Unidos actualmente.

A continuación, Jaime Lozano volvió a resaltar la importancia de tener jugadores en el futbol de elite. “Lo he dicho muchas veces, hay que formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas. Eso es lo mejor que puede pasar para la selección nacional, independientemente de quién esté al frente”, afirmó.

“La diferencia se empezó a hacer en el momento que Estados Unidos decidió mandar jugadores a los clubes europeos. Eso es lo que hace la diferencia. Estando en las mejores ligas el día a día es distinto y competir cada fin de semana también. Ahí es a donde tenemos que apuntar como futbol mexicano, a buscar esa internacionalización de los jugadores a edades tempranas para que podamos competir y seguir creciendo como lo hacen ellos”, concluyó.