Javier Aguirre ya está al frente de la Selección Mexicana, y está a punto de tener su primer partido al frente del equipo. Sin embargo, antes de que ello suceda, el DT elaboró una lista de convocados con algunas sorpresas y, como es sabido, ciertas ausencias que dieron de lo que hablar.

Una de nombres que brilló por su ausencia fue el de Hirving Lozano. Resulta que tal como había sucedido con Jaime Lozano, Aguirre y Márquez decidieron dejar fuera de la lista al delantero del PSV. Y ante la incertidumbre popular al respecto, el propio DT resolvió las dudas.

La respuesta de Javier Aguirre a la ausencia de Hirving Lozano en la Selección Mexicana

Este viernes, en la previa al amistoso frente a Nueva Zelanda, Javier Aguirre brindó una rueda de prensa, en la cual hizo referencia a diversos tópicos. Una de las consultas que recibió estuvo vinculada a la ausencia de Lozano en la nómina de futbolistas. Y frente a esta pregunta, el entrenador fue contundente.

Hirving Lozano quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre (IMAGO)

“Para mí es difícil hablar de la gente que no está, porque es una población enorme. Si hablo de un jugador en específico que no esté, pues tengo que hablar de todos”, comenzó. Acto seguido, añadió: “No recuerdo ninguna lista que esté perfectamente aceptada por todos, ninguna, y mira que llevo más de 30 años”.

Y para culminar el tema, Aguirre aclaró que todos los jugadores mexicanos están a disposición. “No tengo problema con nadie, llegué yo y empezamos de cero. No miro para atrás, sólo miro para adelante y por supuesto que todo mundo tiene la puerta abierta, no hay nada fuera de lo normal con nadie”, sentenció.

La razón de la ausencia de Hirving Lozano en México

De acuerdo a la información de Rubén Rodríguez en los días recientes, Javier Aguirre sí consideraba convocar al delantero. No obstante, habría sido el propio Hirving quien solicitó no estar convocado para poder resolver una situación personal en Países Bajos.