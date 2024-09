En la previa del inicio del tercer ciclo de Javier Aguirre al mando de la Selección Mexicana, un dirigido suyo en el ciclo anterior le envió un mensaje. El Tri necesita estabilidad de cara al futuro y deberá manejarse de la manera más transparente posible para tener toda la estructura en orden.

Andrés Guardado, hoy jugando para León, le envió una petición al Vasco antes del inicio oficial del nuevo mandato del combinado nacional. En diálogo con TUDN, hizo referencia a que haya mejores canales de comunicación y veracidad para evitar casos de especulaciones como los de Carlos Vela y Javier Hernández.

Javier Aguirre tendrá la tarea de conformar un grupo competitivo.

Así lo explicó: “Lo que yo sí pediría, y yo creo que también hubiera estado bien con los otros casos que ha habido antes, Chicharo, Vela, bueno, Vela fue más claro, ¿No? Otros casos que ha habido, lo que yo sí creo que debería de haber un poco, perderle el miedo a decir la verdad”. Y agregó: “Te quitas estas especulaciones de que no, pero es que futbolísticamente no, especularon de que porque hizo berrinche, por un vuelo. Dudo que haya sido por eso, seguramente hay otras cosas”.

Hizo hincapié específicamente también al caso de Hirving Lozano: “Chucky Lozano, jugador importante, tiene un nivel, está en Holanda, pero no viene por esto. Puede ser que estés de acuerdo o no con la razón, pero por lo menos ya lo sabes, y no se especula”. “En ese sentido, creo que debería haber un poco más de honestidad de parte de todo mundo, esto que no ayuda al ambiente de la selección”, agregó con cierto fastidio.

¿Qué dijo Andrés Guardado de la llegada de Javier Aguirre a México?

El Principito también opinó sobre la llegada del Vasco: “No sé si sea el estilo, pero lo que sí necesitamos son resultados. Y yo creo que en ese sentido Javier, con los ejemplos que tú me dices y con la reputación que él se ganó, él llegaba a los equipos y daba resultados“. “Un futbol que gustaba o no gustaba, vistoso o no vistoso, pero los resultados estaban, salvaba a los equipos, hasta llegar a una final de Copa del Rey”, concluyó.

