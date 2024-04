Después de la final perdida ante Estados Unidos en la Nations League, la Selección Mexicana se prepara para el próximo desafío: la Copa América 2024 que se disputará en el país norteamericano.

El Tri quiere lograr un buen desempeño en dicho certamen y para eso varias de sus figuras tendrán que lucirse. Uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX y que es una fija en la Selección Mexicana es Érick Sánchez, quien viene generando el interés de los equipos más importantes del país.

Érick Sánchez quiere jugar en Europa

“Chiquito” es uno de los jugadores más deseados por los clubes más grandes de la Liga MX. Sin embargo, Érick Sánchez declaró que su intención es ir al Viejo Continente.

“Mi sueño es Europa, quiero ir a Europa, quiero pelear por mi sueño en Europa, como se lo dije a mi representante y al club, yo de Pachuca no quiero salir si no es a Europa, trataré de hacer lo posible para que se cumpla y si no el club decidirá”, expresó el futbolista de Pachuca en una entrevista con el Diario Récord.

Érick Sánchez es un referente de Pachuca y uno de los mejores jugadores de la Liga MX y por eso se habla de un posible interés de América y Rayados, pero el futbolista de la Selección Mexicana aclaró que solo jugará en el país con los Tuzos.

“Estoy muy tranquilo. A pesar de ser un referente trato de no verlo así y trato siempre de esforzarme, de demostrar y ayudar a los compañeros; trato de trabajar con mucha humildad para que ellos se sientan en confianza“, explicó “Chiquito” sobre su rol de referente en Pachuca.

En la actualidad y a falta de una jornada para que finalice la fase regular, Pachuca se encuentra luchando por un lugar en la Liguilla y se cruzará con América en la semifinal de la Concachampions. Para ambos desafíos, los Tuzos necesitarán del mejor Érick Sánchez.