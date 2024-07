Un nuevo proceso dará comienzo en la Selección Mexicana, con el proyecto deportivo que encabezará el experimentado Javier Aguirre, el elegido por los mandatarios de la Federación para liderar el camino a la próxima edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

Como suele suceder en cada renovación estructural, los futbolistas que están en condiciones de ser seleccionables para el ‘Tri’ vuelven a ilusionarse con la posibilidad de recibir el llamado para vestir los colores del combinado nacional, y ahora más que nunca, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina para un grupo de privilegiados.

En este sentido, uno de los jugadores más destacados del último tiempo en la Liga MX se candidateó para decir presente en la cita mundialista, para la que apunta a dar lo mejor en su club. Se trata de Germán Berterame, delantero que milita en los Rayados de Monterrey.

El atacante de 25 años, que en el año del Mundial estará en edad plena, es argentino pero viene de naturalizarse mexicano por su apego al país, donde ya reside desde hace seis temporadas completas, entre sus pasos por Atlético San Luis y ahora el conjunto albiazul.

Germán Berterame levantó la mano para jugar el Mundial 2026 con México [Foto: Getty]

En conversación con la señal de TUDN, confesó sus ganas de estar en México/EEUU/Canadá 2026, y que ya lo ha platicado con algunos compañeros que han tenido la chance. “Como todo jugador uno siempre quiere jugar un Mundial, vivir la experiencia de lo que es; cuando ya estaba casi cerrándose la carta, le pregunté a Héctor Moreno ‘¿cómo viviste los Mundiales que jugaste, cómo es la experiencia?’, y él siempre me dio el pulgar para arriba, me decía que era muy lindo, que ‘si tienes la oportunidad, disfrútalo mucho porque el ambiente que genera el Mundial, lo vas a disfrutar muchísimo’, me decía”, expresó con ilusión el delantero que aún busca su primer gol en el Apertura 2024.

Ante quienes cuestionan una posible convocatoria suya a la Selección, Berterame da detalles de su cariño por el país. “Cuando estaba en Argentina, junté plata antes de venir para acá para poder venir de vacaciones acá a Cancún y lo pude hacer con mi mujer incluso antes de que sepamos que veníamos para México; ya después cuando vuelvo aparece la oportunidad de venir a jugar acá, que lo hice con mucha expectativa”, señaló quien se siente muy a gusto en tierras mexicanas desde hace ya varios años junto a su familia.

El futbolista de Monterrey, más allá de sus propias ambiciones, respaldó a los delanteros de la Selección Mexicana, que tuvieron la pólvora mojada en la última Copa América. “Es futbol, cuando toca, toca, y cuando no toca es donde más tienes que insistir, donde más tienes que estar para cuando te toque mantener esa línea; a mí me ha pasado también acá, de tener rachas que no ha podido entrar, pero nunca dejé de insistir, de intentar y cuando menos te lo esperes va a caer“, afirmó Germán Berterame, que viene de ser uno de los artilleros de Rayados en el último Torneo Clausura, con 7 anotaciones.

