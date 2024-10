Las alineaciones de México vs. Valencia por el amistoso internacional

Este sábado, la Selección Mexicana volverá a tener actividad, y lo hará en un juego amistoso. En el Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Javier Aguirre tendrá su tercera presentación desde el regreso del DT, enfrentando ni más ni menos que al club Valencia del futbol español.

En sus primeros dos juegos con el Vasco al mando, el Tri obtuvo una contundente victoria ante Nueva Zelanda y un empate frente a Canadá. Es por eso que ahora, en el juego de este sábado ante el conjunto Che, el seleccionado mexicano hará lo posible por obtener un buen resultado que los devuelva a la senda del triunfo.

Del otro lado estará Valencia quien, a pesar de no estar en su mejor momento, no dejará de ser un adversario complicado. Sin embargo, a pesar de esto último, Aguirre estaría planeando darle minutos a varios jugadores que, en líneas generales, no venían siendo titulares en la Selección Mexicana.

La posible alineación de la Selección Mexicana ante Valencia

Raúl Rangel

Jesús Orozco

Jesús Angulo

Rodrigo Huescas

Bryan González

Luis Romo

Marcel Ruiz

Diego Lainez

César Huerta

Sebastián Córdova

Guillermo Martínez

DT: Javier Aguirre

La probable alineación de Valencia frente a México

Marko Dmitrovic

Maximiliano Caufriez

César Tárrega

Thierry Correia

Dimitri Foulquier

Pepelu

Hugo Guillamón

Sergi Canós

Fran Pérez

Martín Tejón

Dani Gómez

DT: Ruben Baraja