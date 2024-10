¿Por qué se postergó Valencia vs. Real Madrid por LaLiga y cuándo se jugará?

Real Madrid tendrá que esperar hasta el 5 de noviembre para volver a disputar un partido después de la sorpresiva derrota por 4-0 a manos del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, por la jornada 11 de LaLiga de España. Los comandados por Carlo Ancelotti iban a ver acción nuevamente este sábado en Mestalla ante Valencia, pero dicho encuentro tuvo que ser aplazado por razones de fuerza mayor.

¿Por qué se postergó Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

Valencia le solicitó a LaLiga la postergación del partido contra Real Madrid debido a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y las trágicas consecuencias que causó en dicho territorio. Puntualmente, este fenómeno meteorológico provocó lluvias torrenciales y dejó un saldo de más de 100 muertos en el este de España, sin contar los desaparecidos y los destrozos por las inundaciones.

Los destrozos que dejó la DANA en Valencia (Getty Images)

En este contexto, la jueza de competiciones profesionales de la Federación Española (RFEF) atendió la petición de LaLiga a instancias del Valencia. Real Madrid, por su parte, no opuso resistencia en una clara señal de solidaridad por los acontecimientos. En la misma línea, el encuentro entre Villarreal y Rayo Vallecano también fue postergado .

¿Cuándo se jugará el partido postergado Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

De momento no hay fecha oficial para que se dispute el partido aplazado entre Valencia y Real Madrid, pero ya se habla de la posibilidad de que recién se lleve a cabo a finales de mayo de 2025, ya que no hay ninguna semana libre a la vista antes de la última jornada de LaLiga 2024/25. No obstante, si el Merengue evita el playoff de la Champions League, el encuentro se podría jugar antes.

Valencia CF, último en LaLiga y racha de seis partidos sin victorias

