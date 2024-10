La Selección Mexicana ya conoce quiénes son los 27 convocados de cara a la próxima fecha FIFA de octubre, en la cual el Tri se medirá ante Valencia y Estados Unidos en Puebla y Guadalajara, respectivamente. Una de las sorpresas en la nómina de Javier Aguirre es el llamado al delantero de Rayados Germán Berterame, futbolista nacido en Argentina quien se naturalizó mexicano hace tan solo algunos meses.

De esta forma, el Vasco convocó al quinto jugador nacionalizado a lo largo de sus tres etapas como conductor del conjunto nacional, las cuales abarcaron los años 2001-2002, 2009-2010 y la actual comenzada en julio pasado. Los anteriores citados con esta particularidad fueron Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Matías Vuoso y Julián Quiñones.

Germán Berterame es el quinto nacionalizado que convoca Javier Aguirre a la Selección Mexicana. (Imago)

Gabriel Caballero

Fue el primer no nacido en México que convocó el ex DT de Atlante, Pachuca y Monterrey, entre muchos otros, en la Selección nacional. El ex mediocentro ofensivo de los Tuzos, Atlas, Santos Laguna y Puebla, originario de Rosario, Argentina, disputó ocho encuentros en la primera etapa del DT y formó parte de la plantilla que participó en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Cabe destacar que, al haber jugado en esa Copa del Mundo, Caballeros e transformó en el primer naturalizado mexicano que disputó ese certamen después de 44 años, ya que anteriormente lo habían hecho Jorge Romo (Cuba) y Carlos Blanco (España) en Suiza 1954 y Suecia 1958.

Guillermo Franco

El otrora delantero, también oriundo de Argentina, fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana por Ricardo La Volpe con vistas al Mundial de Alemania 2006. Luego de esto, el Vasco Aguirre continuó citándolo y confió en él para nominarlo entre los futbolistas que disputarían la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Guillermo Franco disputó el Mundial 2010 con Javier Aguirre. (Imago)

Matías Vuoso

El oriundo de Mar del Plata, Argentina, construyó una extensa trayectoria en el futbol mexicano vistiendo las playeras del América, Santos Laguna, Atlas y Cruz Azul, entre otros. Sin embargo, jugó tan solo un partido con el timonel originario de la Ciudad de México. Dicho encuentro fue un amistoso disputado en 2010 contra Islandia (0-0) en la previa del Mundial de Sudáfrica, al cual no fue convocado.

Julián Quiñones

El ex delantero del América es, hasta el momento, el único futbolista no nacido en Argentina que convocó Javier Aguirre a la Selección Mexicana. Fue en la reciente doble fecha de amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá, en la cual el oriundo de Magüí Payán, Colombia, jugó alrededor de 52 minutos en la victoria por 3-0 ante los oceánicos en Estados Unidos.

Germán Berterame

El atacante de La Pandilla se ganó un lugar en la Selección Mexicana a base de buenos rendimientos en su equipo. Sin ir más lejos, el nacido en la provincia argentina de Córdoba hace 25 años acumula cinco goles en nueve partidos disputados en el Apertura 2024 y es uno de los aspirantes a finalizar como campeón de goleo de la fase regular.