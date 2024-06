El DT campeón con la Selección Mexicana sub 23 en Londres 2012 dio su pronóstico de cara al certamen continental.

Luis Fernando Tena, actual entrenador de Guatemala, dio su pronóstico de cara a la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos a partir de este jueves. El ex DT de la Selección Mexicana y la Selección Mexicana sub 23 no dudó y manifestó que Argentina es el gran candidato a retener el título continental.

Luego de caer por 4-1 frente al conjunto albiceleste en un amistoso llevado a cabo en Maryland, el ganador de la medalla de oro en Londres 2012 destacó las virtudes de los actuales campeones de América y el mundo. En ese sentido, remarcó la “solidez” y la “intensidad” que presentan los dirigidos por Lionel Scaloni.

Luis Fernando Tena afirmó que Argentina es el candidato a ganar la Copa América. (Imago)

“Es un equipo muy sólido que sabe muy bien a lo que juega. Se ve que son una familia, juegan con una gran intensidad”, manifestó Tena, cuyo equipo no participará en la Copa América que sí tendrá la presencia de otros equipos de Concacaf como la Selección Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Costa Rica y Panamá.

Asimismo, quien se encuentra al frente del combinado guatemalteco desde diciembre del 2021 agregó que Argentina “es un equipo con estado anímico óptimo, que es muy fuerte, cree en sí mismo y la gente lo apoya”. Y concluyó: “Creo que es el favorito hoy por hoy para ganar la Copa América”.

Las fechas más importantes de la Copa América 2024

La Copa América se pondrá en marcha este jueves 20 de junio con el partido entre Argentina, campeón defensor, y Canadá en Atlanta. En tanto, la fase de grupos finalizará el 2 de julio para darle paso a los cuartos de final, que se jugarán desde el 4 de ese mismo mes.

México debutará en la Copa América el 22 de junio ante Jamaica en Houston. (Imago)

Posteriormente tendrán lugar las semifinales (9 y 10 de julio), el partido por el tercer puesto (13/7) y la final, pactada para el 14 de julio en Miami.

