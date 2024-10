En el marco de la Fecha FIFA, el Tri tendrá un partido particular ante un equipo que atraviesa un momento complicado.

En el marco de la Fecha FIFA de octubre, la Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre protagonizará un particular partido. Es que en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla tendrá una prueba contra Valencia, club de futbol de España.

Este sábado desde las 20:00 horas (Ciudad de México), el Tri tendrá su primer compromiso por el parate de Selecciones y enfrentará a un club de futbol después de mucho tiempo, por lo que será un partido más que interesante pensando en la dinámica del mismo.

Valencia ocupa la zona de descenso en la liga española. [Foto IMAGO]

Sin embargo, hay algo que podrá aprovechar el cuadro nacional ante el Che. Y es que se medirá al 18° de La Liga, en zona de descenso. Tras un mal inicio de campaña, la prensa española allegada al equipo considera que el partido ante el Tricolor llega en un muy mal momento debido a la situación del club y a la cantidad de bajas que tendrá.

Esther Collado, periodista que sigue el día del día del club fue contundente: “El equipo mentalmente está afectado, está tocado. Aun sin lesiones, es una plantilla corta. No llegan en un buen momento este partido“. Y agregó: “En el momento pensaron que este partido era beneficioso, pero no pensaron que el equipo iba a caerse de esta manera. Mentalmente, no están preparados, están muy tocados”.

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana jugó contra un club?

El último partido de la Selección Mexicana contra un club fue en 2013. En aquella oportunidad, el Tri perdió en La Corregidora por 3-2 ante Querétaro con goles de Luis Apodi, Amaury Escoto y Diego de la Torre. En tanto, Javier Orozco marcó un doblete para el equipo que por entonces dirigía José Manuel de la Torre.

