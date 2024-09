Ricardo Osorio, ex futbolista de la Selección Mexicana, recordó el error cometido frente a Argentina en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Después de 14 años, quien supo desempeñarse como lateral/central se lamentó de aquel episodio y le pidió disculpas a los aficionados del Tri.

En diálogo con el podcast el RePortero, del también ex futbolista Yosgart Gutiérrez, el oriundo de Huajuapan de León reveló los detalles de aquel momento que, junto con otros factores, facilitó el segundo gol del conjunto albiceleste y marcó la eliminación de México del certamen internacional.

Las palabra de Ricardo Osorio

Al respecto, el otrora jugador de Cruz Azul, Stuttgart, Rayados y Querétaro afirmó: “Quiero jalar esto (el balón), pega en los tachones y se va para el otro lado. Hago esto y sale para allá. Eso fue. Llega Higuaín así como el ‘Rudo y Cursi’. Ahorita me da risa, pero en ese momento la pasé mal”.

Osorio afirmó que le costó regresar a México por las críticas recibidas tras su error. (Imago)

Además, comentó que esa acción desató discusiones en la intimidad del plantel mexicano. “Llego al vestidor, por ahí varios me hablaron fuerte. Y pues yo dije: ‘Muchachos, pues cuántas veces me he equivocado, cuántas veces no he hecho esta jugada (…) Lloré como no tienes idea wey, no sabía si iba a jugar otra Copa del Mundo”.

“Perdón, México, muchachos, perdónenme. No es fácil de digerir”, agregó Osorio, hoy de 44 años, quien aseguró que le costó regresar a México por las críticas recibidas de parte de los fanáticos después de esa acción.

Vale aclarar que Argentina ganó aquel partido por 3-1 con goles de Carlos Tévez (x2) y Gonzalo Higuaín. En tanto, Chicharito Hernández anotó el único tanto de México.