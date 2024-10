¿Por qué no juega Javier 'Chicharito' Hernández en México vs. Valencia por el amistoso internacional?

La Selección de México vuelve al ruedo este sábado en un nuevo amistoso internacional. Luego del empate con Canadá y la goleada sobre Nueva Zelanda, el Tri enfrentará al Valencia CF en lo que será la tercera presentación del combinado nacional bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

El Vasco tomó las riendas luego de varios procesos decepcionantes y parece estar encontrando el rumbo para México. No obstante, desde las 20:00 hs (CDMX) deberá ratificarlo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante un Valencia que actualmente ocupa el puesto 18 en LaLiga de España.

Para este encuentro se espera que Aguirre utilice a algunos futbolistas que no suelen ser considerados titulares y varios de ellos se desempeñan en la Liga MX. No obstante, uno de los que brillará por su ausencia será Javier ‘Chicharito’ Hernández.

¿Por qué no juega Javier ‘Chicharito’ Hernández en México vs. Valencia?

El Chicharito Hernández no juega en México vs. Valencia porque no fue convocado por Javier Aguirre. Si bien Javier supo ser un inamovible en el Tri, actualmente no entra en los planes, incluso en contextos como el actual en el que Santi Giménez no está disponible.

Esta ausencia no solo se explica por una cuestión de edad (36 años), sino también porque ha sufrido varias lesiones en el último tiempo y Fernando Gago tampoco le daba demasiada continuidad cuanto se encontraba sano en Chivas. Todo este conjunto de factores hacen que hoy Javier Hernández se encuentre lejos de la Selección.