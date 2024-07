Rafa Puente Jr. reveló que le propuso a Javier Aguirre acompañarlo como uno de sus auxiliares en lo que será la tercera etapa del Vasco al frente de la Selección Mexicana. Sin embargo, el ex entrenador de Pumas UNAM reconoció que ese puesto estará mejor ocupado por Rafa Márquez, quien será el ayudante principal del histórico entrenador.

Así lo comentó el hoy analista de TUDN en el programa Línea de Cuatro, envío en el cual dio a conocer los detalles de esta propuesta. Al respecto, dijo: “Personalmente busqué a Javier y le expresé mi interés y disposición. Hay que ser consciente, hoy Rafa tiene mucho más que ofrecer que su servidor”.

Rafael Puente Jr. dio detalles de su propuesta a Javier Aguirre en TUDN. (Getty Images)

Vale recordar que hace algunos días, el periodista David Faitelson propuso a Rafa Puente Jr. como candidato a tomar el puesto de auxiliar de Javier Aguirre. “Espero que esta vez se hagan las cosas como deben hacerse. Junto a Javier Aguirre, la FMF debe colocar a un joven entrenador mexicano que le aprenda lo que más pueda al Vasco”, escribió al mismo tiempo que apuntó una serie de nombres entre los que se encontraba el de su compañero en TUDN.

Criticó a la FMF

Finalmente, el también ex DT de otros equipos como Lobos BUAP, Querétaro y Atlas no perdió la oportunidad para criticar a la FMF por la forma en la que llevó a cabo la destitución de Jaime Lozano y cómo presentó el video de bienvenida al entrenador mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Rafa Puente Jr. criticó a la FMF. (Getty Images)

“El video lo veo lleno de mentiras, de falsedad y con nula memoria y dignidad, porque no podemos tener en mente lo que este par de personajes. Tanto Ivar Sisniega como Duilio Davino declararon hace escasas dos semanas ratificando y confirmando a Jaime Lozano (…) yo no soy quien para juzgar si ellos necesitan el trabajo, ahora si te puedo decir que si a mi me manosean como los han manoseado a ellos dos, preferiría hacerme a un lado”, agregó.

¿Cómo estará armado el cuerpo técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Además de contar con la ayuda de Rafa Márquez, Azteca Deportes informó que el Vasco Aguirre estará acompañado por los españoles Toni Amor, quien actuará como un segundo auxiliar, y Pol Lorente, el cual trabajará como preparador físico. Vale recordar que ambos acompañan al ex DT de Rayados, Atlante y Pachuca en el futbol mexicano desde el 2020.

En tanto, Oscar ‘Conejo’ Pérez podría sumarse como tercer ayudante. Sin embargo, la presencia del ex Cruz Azul aún no está completamente confirmada.

