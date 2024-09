En una conferencia brindada por el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se dio la oportunidad de hablar un tema que cobrará fuerzas en la próximas semanas cuando se acerque la Fecha FIFA de octubres. Ni más ni menos que la posible vuelta de Carlos Vela al Tri.

Luego de confirmar su regreso a Los Ángeles FC, el futbolista podría volver a ser considerado si tiene buenas actuaciones. Cabe recordar que el equipo de la MLS había sido su último equipo pero ahora decidió volver y podría volver a ruedo más pronto que tarde.

Al ser consultado por su regreso, el Vasco argumentó: “La verdad es que yo no el cierro la puerta a nadie. Si son futbolistas mexicanos o por naturalización. No me fijo en otras cosas”. Y agregó: “Solamente que estén en un buen momento, que quieran estar en la Selección es fundamental. Tienen que sentir orgullo de estar en la Selección”.

Además, le deseó buenos augurios al jugador: “Me da mucho gusto que Carlos vuelva el futbol, es mexicano. Nos ha dado muchas alegrías, tiene mucho talento”. “Ojalá tenga un buen regreso. Insisto, están las puertas abiertas para él y para cualquiera“, subrayó.

¿Dónde y cuándo jugará México en la Fecha FIFA de octubre?

Como parte de su preparación para el Mundial del 2026 y la Liga de Naciones de la CONCACAF, en noviembre, el equipo de Aguirre recibirá al club español Valencia, el día 12 en Puebla, y a Estados Unidos, el 15, en Guadalajara, precisamente una de las sedes mexicanas para la Copa del Mundo.

