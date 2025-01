El ciclo de Diego Cocca en la Selección Mexicana no ha sido olvidado aún por la afición de México. Tal es así que el DT logró mantenerse solo unos meses al frente del equipo, y acabó su etapa con una dura derrota y consecuente eliminación en la Concacaf Nations League frente a Estados Unidos.

Claro está que el recuerdo del estratega argentino en suelo mexicano no es grato, por lo que las críticas hacia él son frecuentes. Y si bien es cierto que siempre mantuvo cierto respeto, Diego volvió a hablar sobre su paso por la Selección Mexicana y, en esta ocasión, lanzó una acusación contra los directivos.

El descargo de Diego Cocca a la FMF por su despido de la Selección Mexicana

Mucho tiempo ha pasado ya desde la salida de Cocca, aunque él tampoco la olvida. Tal es así que luego de haber asumido como nuevo entrenador de Real Valladolid en España, el DT habló sobre su paso por el Tri en una entrevista con la agencia EFE, y lanzó un dardo a la Federación Mexicana de Futbol.

“Siempre estaré agradecido a México, porque me ha dado mucho, y cuando me llamó la Selección, no tuve dudas, porque soy una persona que se deja llevar por el corazón”, comenzó. Sin embargo, acto seguido añadió: “Pero la Federación no se portó bien conmigo, ya que me destituyeron sin que hubiera razones para ello”.

Cocca volvió a hablar sobre su etapa en la Selección Mexicana (Imago7)

El plan de Cocca, según palabras propias, era el de quedarse mucho tiempo ya que, de acuerdo a su criterio, “necesita tiempo para entregar resultados”. No obstante, la FMF decidió dejar de confiar en el proceso del argentino, acabando así con la estadía del entrenador a pocos meses de haberlo contratado.

Aquella etapa de la Selección Mexicana no será olvidada con facilidad, sobre todo por el rotundo fracaso en la Nations League. Sin embargo, el estratega argentino parece no haber quedado contento con su desenlace en el Tri, por lo que volvió a mostrar su inconformismo con el manejo de la FMF con él.