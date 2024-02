Sin dudas, una de las llaves más atractivas y prometedoras de los Octavos de Final de la Champions League 2023/24 es la que tiene como protagonistas a Inter y Atlético de Madrid, dos gigantes que se medirán en un mano a mano imperdible.

El partido de ida entre italianos y españoles se jugará este martes 20 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Cómo llegan Inter y Atlético de Madrid al duelo por la Champions League 2023/24

El equipo comandado por Simone Inzaghi arriba a este cruce en un momento inmejorable; líder absoluto de la Serie A y con pleno de victorias en este 2024, los Nerazzurri se metieron entre los 16 mejores de Europa luego de terminar en el segundo puesto del Grupo D, con igual cantidad de puntos y peor diferencia de gol que la Real Sociedad.

Por su parte, los dirigidos por Diego Simeone marchan cuartos en LaLiga de España y se clasificaron a los Octavos de Final tras finalizar invictos en el primer lugar de su zona (cuatro triunfos y dos empates).

Dónde ver EN VIVO el Inter vs Atlético de Madrid por la Champions League 2023/24

Inter y Atlético de Madrid se enfrentarán por la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2023/24 y se podrá ver EN VIVO en México a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

Cuándo y a qué hora juegan el Inter vs Atlético de Madrid por la Champions League 2023/24

Inter y Atlético de Madrid chocarán por la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2023/24 este martes 20 de febrero desde las 14:00 hs (CDMX).

El historial completo del Inter vs Atlético de Madrid

Pese a tratarse de dos equipos con historia en competencias europeas, Inter y Atlético de Madrid sólo se han enfrentado en dos oportunidades. Y curiosamente ninguna fue por la Champions League. Su primer choque fue en el duelo por la Supercopa de Europa 2010: los Colchoneros, que venían de levantar la Europa League, se impusieron 2-0 ante los italianos, que habían sido campeones de la Champions de esa temporada. Ocho años más tarde, se volvieron a enfrentar, pero en ese caso en un amistoso de pretemporada. Por la International Champions Cup, Inter se impuso 1-0 sobre el Atlético gracias al grito solitario del argentino Lautaro Martínez.

Todos los cruces de Octavos de Final

Barcelona vs Napoli

Arsenal vs FC Porto

Real Sociedad vs PSG

Atlético de Madrid vs Inter

Borussia Dortmund vs PSV

Bayern Munich vs Lazio

Manchester City vs Copenhagen

Real Madrid vs RB Leipzig