Como parte de la previa del comienzo de los Octavos de Final de la Champions League 2023/2024, la UEFA presentó este lunes 12 de febrero, mediante sus cuentas de redes sociales oficiales, el balón con el que se disputará la Final del certamen el próximo primero de junio en el Estadio de Wembley.

Resalta un cruce de matices entre amarillo y naranja, mantiene sus estrellas características e incluye tanto el logo de competencia como de la entidad que la organiza. Por cierto, es marcadamente diferente al del choque que protagonizaron la temporada pasada Manchester City e Inter de Milán en el Estadio Olímpico de Ataturk, que fue diseñado en negro, gris y blanco.

Esta semana comienzan los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024

La UEFA Champions League se reanuda este martes 13 de febrero con los primeros dos partidos de ida de los Octavos de Final. Por un lado, el Copenhague recibe en Parken al Manchester City, mientras que, por el otro, RB Leipzig será anfitrión en el duelo con el Real Madrid en el Red Bull Stadium. Ambos encuentros iniciarán a las 21:00 horas CET.

Por otro lado, el miércoles 14 sigue con la visita de la Real Sociedad al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y con el enfrentamiento entre la Lazio y el Bayern Munich en el Estadio Olímpico de Roma. También comenzarán a las 21:00 horas de Europa Central.

En tanto que la semana próxima será el turno de PSV Eindhoven vs. Borussia Dortmund en el Philips Stadion y de Inter de Milán y Atlético de Madrid en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro el martes 20 y de Porto vs. Arsenal en el Estadio do Dragao y Napoli frente al FC Barcelona en el Diego Armando Maradona el miércoles 21.

Las fechas de las diferentes instancias de la fase de eliminación de la UEFA Champions League

Luego de los Octavos de Final que se llevarán a cabo entre el 13 de febrero y el 21 de febrero los juegos de ida y del 5 al 13 de marzo los de vuelta, los Cuartos de Final serán 9/10 (ida) y 16/17 (vuelta) de abril, Semifinales 30 de abril y 1ero de mayo (ida) y 7/8 de mayo (vuelta) y la Final el primero de junio en el Estadio de Wembley.