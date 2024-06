Tigres UANL se está preparando para el Apertura 2024, y sigue moviéndose en el mercado en busca de nuevos futbolistas. Sin embargo, también hay movimientos en cuanto a posibles bajas. Tal es así que un jugador de Veljko Paunovic está apuntado para ser fichaje estrella en la Copa Libertadores.

Resulta que el conjunto de la UANL podría perder un futbolista importante para el inicio del nuevo torneo. Se trata de Luis Quiñones, quien podría abandonar el club. Resulta que el colombiano es seguido muy de cerca por un club sudamericano que busca reforzarse para los octavos de final del certamen sudamericano.

Luis Quiñones es buscado y podría abandonar Tigres UANL (IMAGO)

Luis Quiñones puede ser fichaje estrella en la Copa Libertadores

De acuerdo a información de las últimas horas, Luis Quiñones es objetivo de fichaje de Junior de Barranquilla. El equipo de Colombia busca un delantero para la segunda parte del año. Y entre sus alternativas, una de las principales es el futbolista de Tigres UANL.

Cabe resaltar que Quiñones ya vistió la playera de Junior entre 2014 y 2015. Sin embargo, la realidad es que el colombiano tiene contrato vigente con los felinos, y su coste de salida no será bajo. Por tal motivo, y pese a que el futbolista no vería con malos ojos retornar a su país, no será una operación sencilla.

Pero, además, hay otro factor que dificulta las cosas: el cambio de entrenador. Resulta que en la pretemporada, Paunovic tuvo a Luis Quiñones en un lugar privilegiado en su consideración. En consecuencia, se estima que será un elemento importante en este nuevo ciclo de Tigres UANL.

Es por eso que Junior tiene otra complicación al momento de pensar en Quiñones como fichaje. Sin embargo, pese a estos detalles, Junior evalúa seriamente comenzar negociaciones con la directiva felina para conseguir el regreso del delantero de 32 años.