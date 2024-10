Tiago Volpi se deshizo en elogios para con Guillermo Ochoa, quien fue convocado por Javier Aguirre de cara a la fecha FIFA de octubre. El portero de los Diablos Rojos destacó las bondades del ex América, sobre quien afirmó que puede mostrar su experiencia tanto dentro como fuera de la cancha.

“Siempre cuando Ochoa está con la playera de la Selección es un referente. No lo conozco personalmente, pero lo que veo de afuera es un tipo que se ha entregado al máximo por su país y si él está jugando en alto nivel y se siente bien, yo creo que la portería de México siempre va a ser bienvenida para él por todo lo que ha hecho en los Mundiales y en tantas veces que ha representado a la Selección”, manifestó el portero brasileño en entrevista con TUDN.

Asimismo, Volpi agregó: “Creo que el cuerpo técnico sabe esto y por eso lo llaman, porque tiene jerarquía e incluso puede ayudar mucho a los jóvenes porteros”.

Tiago Volpi afirmó que Ochoa “puede ayudar mucho a los jóvenes”. (Imago)

Cabe destacar que el cancerbero de 39 años, que ha formado parte de cinco Copas del Mundo, ha vuelto a una convocatoria de la Selección Mexicana después de poco más de seis meses, puesto que su última participación con el Tri fue en la semifinal y final de la Concacaf Nations League 2023/2024.

“Voy a ser un mexicano más”

Por otro lado, el ex Querétaro reveló que en diciembre próximo finalizará su trámite para nacionalizarse mexicano. No obstante, su objetivo no es el de jugar con el conjunto nacional, ya que, según sus palabras, “no hace falta que se naturalice un portero extranjero para que vaya a la Selección”.

“En diciembre, si Dios quiere, voy a ser un mexicano más. Estamos en el trámite de naturalización, tengo una hija mexicana, son prácticamente siete años viviendo en el país, soy muy feliz y me daría mucho orgullo decirle a la gente que soy mexicano”, manifestó.

Volpi obtendrá su naturalización mexicana en diciembre. (Imago)

Además, el guardameta de 33 años enumeró a los porteros que están en condiciones de custodiar el arco de la Selección Mexicana. Al respecto, comentó: “Yo veo a Malagón que cada día está en un nivel más extraordinario, los dos últimos años de él han sido muy buenos. También veo al Tala Rangel, de Chivas, con un potencial grandísimo, el propio Julio González que ha jugado la Copa América lo hizo muy bien y a Tapia en Tigres, que es un joven con mucha proyección”.

