Y un día volvió el Toluca que todos conocemos. En una jornada redonda, los ‘Diablos Rojos’ le obsequiaron un triunfo inobjetable a sus fanáticos, y golearon por 3-0 a Mazatlán en el Estadio Nemesio Díez, que fue una fiesta y sumó su segunda victoria consecutiva en el recinto.

Cuando el funcionamiento colectivo engrana, todos y cada uno pueden sacar su mejor versión: es lo que sucedió en la noche del miércoles, donde hasta los que ingresaron desde el banquillo lo hicieron de buena manera y participaron de una presentación magnífica del equipo de Renato Paiva.

La figura de la goleada de Toluca ante Mazatlán:

Si bien hubo muchos rendimientos positivos, la templanza, la pausa y la inteligencia de Marcel Ruiz para llevar los hilos del equipo fueron fundamentales para que el Toluca pudiese soltarse y avasallar a Mazatlán en la noche del ‘Infierno’, convirtiéndolo en la figura de los Diablos. Brian García y Jesús Gallardo completan el podio de los mejores del partido.

Marcel Ruiz volvió a brillar con la playera escarlata [Foto: Getty Images]

Los puntajes de la goleada de Toluca ante Mazatlán:

Tiago Volpi (7): el portero no tuvo demasiada tarea en el partido, pero cuando le tocó respondió bien. Le remataron dos veces de media distancia y mostró seguridad. Con los pies fue preciso en la salida limpia, un rol clave para su entrenador, siendo partícipe incluso de una de las jugadas que terminó en gol.

Brian García (9): el lateral derecho fue de los puntos más altos del partido, más allá de convertir el tanto del 2-0. En la marca no tuvo inconvenientes, y siempre que pudo pasó al ataque, se movió de derecha hacia el centro y se mostró como opción de recepción y pase para sus compañeros en ofensiva. Sorprende que no haya tenido minutos en la Copa América.

Luan (7.5): sin mucho trabajo en este encuentro, lo suyo lo hizo: ganó todos los duelos, aéreos y terrestres, contra los atacantes de los ‘Cañoneros’. Tuvo recuperaciones claves en el primer tercio del campo, para de inmediato devolver el balón a los volantes escarlatas y dejar mal parado al rival en los contraataques.

Federico Pereira (7): al igual que su compañero de zaga, estuvo más involucrado en la construcción desde el fondo que de la defensa. El uruguayo, que se destaca más cuando el equipo pasa aprietos, no se lució pero no por algo propio sino porque el rival no causó demasiado peligro. Fue clave para sumarse al pivote y generar superioridad numérica en los ataques.

Jesús Gallardo (8.5): el marcador de punta izquierdo empieza a demostrar por qué la directiva apostó por él y a devolver con creces la inversión. En un sistema de juego donde los laterales son fundamentales, su involucramiento es crucial para Paiva y la identidad que le quiere impregnar al equipo. Generó ocasiones, tiró lujos y fue parte de la creación de los goles.

Marcel Ruiz (9): el joven volante hace un trabajo silencioso, pero vital. Puede no salir en la foto o en la estadística del gol/asistencia, pero es una pieza absolutamente necesaria e imprescindible para el engranaje colectivo. Vio el pase siempre antes, tuvo la cancha en la cabeza, se la dio siempre a los de rojo y generó ventajas a sus compañeros. El cerebro del equipo. Este sí es el Marcel que miran en Europa.

Víctor Arteaga (8): el otro pivote no desaprovechó su oportunidad y le volvió a decir a Renato ‘acá estoy, puedo jugar y hacerlo bien’. Su gran partido y el buen entendimiento con Ruiz es una buena noticia para el DT, que tendrá en él una garantía para el recambio, junto a Baeza y Amaya. Y además, un canterano del club lo cual genera más orgullo.

Jean Meneses (6.5): quizás el futbolista menos gravitante dentro de lo que fue una gran noche de todo el equipo. No se puede decir que tuvo un mal juego, pero en una presentación con tantos altos rendimientos, estuvo lejos de su versión más desequilibrante. Tendrá que seguir peleando su lugar con la gran competencia interna que hay ahora.

Jesús Angulo (8.5): el ‘Canelo’ sabe que los fichajes y la gran Copa América de Maxi le meten presión, y demostró que él está para ganarse el puesto. Dejó todo, disputó cada balón, fue incontrolable para los rivales y dejó una gran asistencia para Paulinho en el 1-0. Tras algún rumor de posible traspaso, convencerá al entrenador de conservarlo aquí.

Juan Pablo Domínguez (8): el extremo derecho sufrió las embestidas de los defensas rivales, que le dieron con todo en sus subidas por la banda. Generó infracciones, combinó bien con los delanteros y de a poco va reencontrando su mejor cara. También marcó un gol pero fue anulado por offside previo de Gallardo. Buena actuación del Juanpi.

Paulinho (8.5): el goleador volvió a hacer lo que sabe, convertir. Además, jugó mucho de espaldas, como apoyo para sus compañeros, haciendo uso de toda su experiencia para dejar en ridículo a los centrales del rival, y siendo clave para terminar la gran cantidad de jugadas de gol que generó Toluca. 3 goles en 3 partidos. Wow.

Alexis Vega (9): esta vez le tocó ser suplente e ingresar en el complemento, pero eso no le impidió dejar su sello y anotarse en el marcador, con un remate fantástico desde fuera del área, para quitarse la mufa y volver al gol. Un tanto clave para recuperar la confianza y que pronto volvamos a ver al artillero de la temporada pasada.

Maximiliano Araujo (7): el charrúa volvió de una excelente actuación en la Copa América, pero en esta ocasión no pudo acomodarse al futbol de alto vuelo del equipo. Aportó velocidad y desequilibrio pero le costó terminar las jugadas. De todos modos, no desentonó y sumó minutos importantes para lo que viene.

Frankie Amaya, Claudio Baeza y Edgar López (-): jugaron menos de veinte minutos por lo que no serán calificados, pero se incorporaron bien a un juego que ya estaba liquidado.

Toluca celebra su segunda victoria al hilo [Foto: Getty Images]