El carro de Luan, defensa central de Toluca, fue impactado por un balazo este martes en Río de Janeiro tras un intento de robo. De acuerdo a distintos reportes brasileños, en el vehículo viajaba el cuñado del futbolista, quien resultó ileso.

Antes de venir a México para integrarse en las filas de los Diablos Rojos, el futbolista dejó su rodado, un BMW X6, en el aeropuerto Galeao de la ciudad carioca. Dos semanas después, su cuñado fue a retirarlo y sufrió el atraco en su camino de vuelta, más precisamente en la autopista Linha Vermelha.

La bala impactó en uno de los asientos del carro de Luan. (captura de pantalla)

A pesar de tratarse de un carro blindado, la bala atravesó la carrocería e impactó en el asiento del pasajero. Aún no se sabe cuál fue el arma utilizada en el ilícito ni cuántos asaltantes participaron.

El descargo de la esposa de Luan en redes sociales

Minutos después de ocurrido el hecho, la esposa de Luan se manifestó con una publicación en su cuenta de Instagram. Allí, posteó un video del vehículo y escribió: “Eviten ir a Río de Janeiro”.

Además, se mostró agradecida por el hecho de que su hermano no haya resultado herido. “Gracias Dios por no permitir que no sucediera nada con mi hermano, el padre de mi sobrino, y por no permitir que mi hermana embarazada se sentara en ese banco”.

Finalmente, agregó: “Las vidas brasileñas no importan, la conclusión a la que llegué es que ellos (los asaltantes) están a años luz del gobierno. Sálvese quien pueda”.