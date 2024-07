El sensacional transitar de Maximiliano Araujo en su participación en la Copa América 2024 ha llamado la atención de numerosos clubes del extranjero, que en los últimos días se contactaron con la directiva del Toluca para preguntar condiciones por su situación.

Para todos ellos, la respuesta de los ‘Diablos’ ha sido la misma: 20 millones de euros limpios, valor de la cláusula de rescisión de su contrato con Toluca. Las autoridades no se bajarán de esa cifra, considerando la gran cantidad de interesados que han surgido.

Sobre esta situación se expresó el DT Renato Paiva, que no desconoció la posibilidad de Araujo que sea vendido este mercado. “Lo que está haciendo en la Copa América no es una sorpresa, está volviendo a ser el Maxi que nosotros queremos, pero este Maxi lo quiero yo y lo quieren otros 50 entrenadores; es mi peor pesadilla que Maxi se vaya, por su calidad, por lo que entiende de nuestro trabajo”, afirmó el portugués, que fue notificado de la chance de que se dé una transferencia.

El timonel del Toluca, por otra parte, señaló las condiciones para la institución interesada en llevarse al delantero charrúa. “Obvio que yo cuento con él, pero él tiene una cláusula, si alguien paga lo que tiene que pagar y es lo mejor para Maxi, es la vida de los profesionales“, sostuvo Paiva, que todavía sueña con poder aprovechar su gran momento cuando regrese de la Selección Uruguaya.

En tanto a si Toluca saldrá a buscar un reemplazo en caso de una salida del atacante de 24 años, Renato no tuvo dudas: “Ahí habría que buscar una solución“. Efectivamente, si el club vende a Araujo, llegará otro fichaje, y con mucho dinero en caja para traerlo.

Renato Paiva y un recadito por su gestión con Maxi Araujo:

El director técnico de los ‘Diablos’ manifestó su enojo por los dichos de muchos periodistas, que juzgaron sin argumentos los pocos minutos que Maximiliano Araujo tuvo en el último Torneo Clausura con el Deportivo Toluca. Ante tales trascendidos, el entrenador dejó una larga reflexión y postura.

“Me han dado palos durante la temporada, e incluso ahora en partidos de Copa América. Escucho comentarios de ‘¿cómo es posible que Maxi no jugara en Toluca?’ y eso me enoja, porque las personas o no estudian ni se preparan para hacer su trabajo, o tienen mala fé y mienten. El tema de Maxi fue claro desde esta silla, desde los médicos y desde los comunicados del club. Tuvo una lesión y después un problema de salud relacionado con una anemia, que no es algo simple. Felizmente no era nada grave, pero condicionaba su forma y su rendimiento. Y cuando está la salud de por medio, esto es innegociable. En ese momento con Maxi y ahora con Juan (Escobar). Primero el hombre, después el jugador. Si quieren atacar a Paiva, está bien, pero que sea con la verdad. Si quieren decir ‘Paiva es un mal entrenador, no sabe hacer sustituciones, planteamientos’, está bien, están todos en su derecho, pero que sea con verdad. Maxi no jugó tanto por ese tema, cuando lo recuperamos en los últimos partidos entró muy bien”, se explayó el DT del Toluca.