Cuando parecía que Toluca se llevaba un triunfazo del Ciudad de los Deportes, una jugada desafortunada con complicidad de la defensa terminó en el empate de Cruz Azul, que decretó el 1-1 definitivo que plasmó el marcador final del encuentro, en la Jornada 4 del Apertura 2024.

Los ‘Diablos Rojos’ hicieron un buen partido, pero gran parte de la afición se lamentó por los dos puntos perdidos, atribuyendo la igualdad a Renato Paiva, por sus modificaciones ‘defensivas’ que fueron empujando hacia atrás al equipo, al punto que la Máquina terminó logrando la paridad.

Sobre esto se expresó el DT portugués, que dio sus argumentos de los cambios realizados. “Por mi forma de ver el fútbol, me cuesta siempre hacer sustituciones para asegurar un resultado. Me cuesta, es antinatural; pero a veces el partido también te da eso, tienes que ser pragmático, después te puede funcionar o no. Esto es así: si terminábamos 1-0 ‘es extraordinario, pusiste tres centrales, línea de 5, cerraste el partido y terminó’, pero no es así; y como no funcionó van a decir ‘no porque fue esto y aquello’; pero nosotros tenemos que tomar decisiones en el momento y estamos aquí para asumir la responsabilidad”, sostuvo el entrenador del conjunto escarlata en rueda de prensa tras la igualdad.

El momento de la desatención y el gol del empate fuera de casa [Foto: Getty]

Por otra parte, Paiva consideró que de todos modos sus cambios no fueron el motivo del gol de Cruz Azul, y dio sus razones. “Yo no creo que haya sido por eso igual, fue más por jugadores importantes, se destrozaron físicamente por el césped, la hierba muy pesada, y como te digo aún hay jugadores en ‘pretemporada’; los que entraron, entraron bien”, afirmó el timonel del Toluca, que fue crítico con el estado del campo de juego del estadio.

Renato se marchó convencido de que el empate es el mejor resultado que le cabía al encuentro, por el transcurso y desarrollo del mismo. “Esto no es cuestión de merecer, esto es de quién hace más goles. El entrenador se queda con el proceso de tu juego que lo analizas y luego pasas a tus jugadores para corregir esto y esto y mejorar; pero esto es de goles. Si terminaba 1-0 te iba a decir que era merecido ganar porque habíamos marcado el tanto, más tres que nos anularon y no habíamos sufrido goles, pero sí te lo hicieron sobre el final. También por el labor y la búsqueda de Cruz Azul, que incluso así, no fue como les gusta: nunca he visto tanto balón largo de Cruz Azul como este partido, fue nuestro mérito descaracterizar su juego. ¿Entonces 1-1? Empate merecido”, sentenció con determinación el director técnico de los Diablos.

El estratega portugués dio su predicción y pronosticó que su Toluca y el equipo de Martín Anselmi son favoritos a quedarse con el campeonato de Liga MX. “Ha sido un partido de ‘tú a tú’, hacer lo que hicimos en esta cancha no es fácil‘. Tuvimos tres goles anulados, que sí son fuera de lugar, pero son llegadas con peligro por detalles, por centímetros; un balón al palo, y Cruz Azul ha tenido sus oportunidades: son dos grandes equipos que van a pelear el título hasta el final“, ratificó Renato Paiva en conversación con los periodistas presentes en la sala de conferencias.

Por último, el DT de Toluca hizo catarsis sobre el parón de la próxima semana por el comienzo de la Leagues Cup, lo cual no le gusta en absoluto. “No tiene sentido ninguno para el tema de la competición, quién soy yo para enseñar a las personas a organizar torneos, pero creo que los parates tienen que ser para las Selecciones: o empiezas Leagues Cup y terminas Leagues Cup para empezar campeonato después o empiezas campeonato y terminas campeonato después. Tenemos que mejorar todos si queremos mejorar el futbol mexicano, hay que mejorar y nosotros también como entrenadores: un extranjero que viene para vuestro país es para intentar hacerlo mejor, traer propuestas de juego importantes. Pero todo esto no lo entiendo, no veo en Europa nada de esto, se detiene para las Selecciones y Mundiales“, concluyó perplejo Paiva, que obtuvo 8 puntos de sus primeros 12 en juego en este inicio del Apertura 2024.

