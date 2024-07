Tiago Volpi tiene una particularidad que, sobre todo en los últimos tiempos, lo ha diferenciado de otros arqueros, del futbol mexicano y en el extranjero: su gran capacidad goleadora que descubrió en Toluca y que hasta el último torneo lo había caracterizado más allá de sus cualidades como guardavalla.

El experimentado futbolista brasileño suma ¡15 tantos! como jugador del club, más que lo que muchos han logrado anotar. Todos ellos han sido vía tiro penal; esto es, el portero corría de un arco a otro para rematar él mismo las ejecuciones desde los doce pasos.

Sin embargo, esta práctica llegará a su final por decisión de Renato Paiva, director técnico de los ‘Diablos Rojos’, que le manifestó su determinación a Volpi en una plática personal que ambos mantuvieron en los últimos días, donde el cancerbero aceptó el pedido de su entrenador.

Así lo dio a conocer el propio guardameta, luego de la victoria de Toluca por 3-0 ante Mazatlán de anoche, donde fue consultado al respecto. “Es una decisión que ya se ha tomado, el míster ha hablado conmigo que por el momento si hay una situación de penal es otro jugador el que va a patear“, reveló Tiago en la zona mixta del Nemesio Díez, en pleno festejo por el triunfo conseguido.

Tiago Volpi se dedicará a atajar y nada más, confirma el arquero [Foto: Getty]

Volpi aseguró que no guarda rencor por la medida del portugués y que si es lo mejor para el grupo lo acepta. “Es parte, yo siempre he dicho que el tema de los penales era un plus, hay que respetar todas las decisiones siempre pensando en lo mejor para el equipo, y no en las individualidades“, afirmó muy respetuosamente el brasileño, que sabe que tiene la confianza de su DT para los tres postes.

El guardameta, que conversó con el periodista Andrés González, no dio a conocer el nombre de su reemplazo en ese rol: “Quién va a patear no sé, lo único que sé es que no soy yo, jajaja“. De acuerdo a la percepción del reportero, el futbolista que se haría cargo de un posible penalti sería ni más ni menos que Paulinho, el goleador del equipo hasta aquí con 3 tantos.

Por último, Tiago Volpi expresó su felicidad por la goleada conseguida en casa ante la afición del Toluca. “El equipo está bien, hemos hecho las cosas bien, pero todavía nos falta para conseguir lo que queremos alcanzar; cuantos más arcos en cero mejor para la defensiva y para el portero, uno sale más contento así“, concluyó el dueño del arco del conjunto escarlata, que sumó su segunda valla invicta en tres juegos.

