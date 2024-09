Toluca sufrió una dura derrota este domingo luego de caer por 2-0 con Santos Laguna por la Jornada 9 del Apertura 2024. Los Diablos Rojos perdieron su invicto en el torneo y no pudieron acercarse a Cruz Azul, el líder del torneo.

Luego del partido, Renato Paiva generó polémica en la conferencia de prensa por un tema en específico: la regla de menores de la Liga MX. Toluca es el penúltimo equipo del torneo en la utilización de los jóvenes.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó. Marcel (Ruiz) no necesitó minutos para jugar, (Alexis) Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer”, comentó el entrenador de Toluca.

“Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana”, agregó Renato Paiva en relación a que no piensa poner a juveniles que no cree que están listos para sumar minutos con los Diablos Rojos.

La crítica de Renato Paiva a la FMF

“Si quieren encontrar soluciones para el futbol mexicano no es así, es mi opinión, no estoy contra nadie. Hay que planificar. Hay que juntarse entre la Federación y los clubes. A mí nadie me preguntó nada. No sé más que nadie, pero tengo un pasado de trabajar en las formativas“, exclamó el técnico de Toluca.

Por último, Renato Paiva se hizo cargo de la derrota de su equipo: “Toluca perdió, yo soy el responsable por esto. Es la primera derrota y no queríamos eso. Correcciones y a trabajar para el partido con Atlas”.

Las sanciones que podría recibir Toluca en caso de no cumplir con la regla de menores

La regla estipula que cada equipo debe otorgarle a jugadores Sub23 al menos 1000 minutos en total en la Liga MX. En caso de no cumplirlo, el club en cuestión recibirá dos sanciones: reducción de 3 puntos en la tabla de clasificación general y de cociente y reducción del 15 por ciento de los recursos entregados por los derechos de formación.