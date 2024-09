Para recuperarse de la derrota sufrida fuera de casa ante Santos Laguna, el Toluca de Renato Paiva se prepara para una semana intensa de entrenamientos, donde el equipo se pondrá a punto para llegar de la mejor manera al juego del próximo fin de semana, ante el Atlas.

La caída del conjunto escarlata en Torreón dejó sensaciones muy amargas, no sólo en la afición sino también en el cuerpo técnico y los jugadores, que se convencieron de seguir haciendo del Nemesio Díez una fortaleza: ganar o ganar es el objetivo para el desafío del sábado que viene en el ‘Infierno’.

Los ‘Diablos Rojos’ se verán las caras ante un rival que llega golpeado luego de dos derrotas consecutivas por el Apertura 2024 (0-3 ante el América como visitante y 0-1 ante Querétaro de local), por lo que es una oportunidad para profundizar la crisis rojinegra y obtener un buen resultado.

Para este compromiso, el Toluca podría sufrir una sensible baja, que significaría un dolor de cabeza para Renato Paiva a la hora de armar el once inicial para recibir a Atlas. Según la información de Azteca Deportes, Alexis Vega no llegaría a estar al 100% para el encuentro en casa.

El delantero con pasado en Chivas debió ser reemplazado ante Santos por una lesión en la rodilla, a los 27 minutos del segundo tiempo del partido (ingresó Iván López en su lugar), y terminó poniéndose hielo en ese sector de la pierna y platicando con los médicos del Toluca en el banquillo.

Si bien durante la semana se seguirá de cerca la evolución y la respuesta física del jugador a los trabajos, Paiva podría decidir resguardar a Alexis Vega para evitar una lesión de mayor gravedad, y recién utilizarlo cuando considere que se encuentra en las condiciones más óptimas para rendir como el equipo lo necesita.

¿Cuándo y a qué hora juega Toluca ante Atlas por el Apertura 2024?

El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Zorros’ tendrá lugar este sábado 28 de septiembre, desde el Estadio Nemesio Díez, en el marco de la Jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga MX. El mismo dará comienzo a partir de las 17.00 horas de México, y será transmitido por las señales de ViX Premium y TUDN.