Toluca le regaló a su afición una noche de futbol total en el Estadio Nemesio Díez, y avasalló a los Xolos de Tijuana por un abultado marcador de 4-0. Los ‘Diablos Rojos’ siguen construyendo una resistente localía y se posicionan entre los primeros lugares del Apertura 2024.

Con los tantos de Ramón Fernández (en contra), Marcel Ruiz, Jesús Angulo y Paulinho, el equipo de Renato Paiva se impuso con autoridad y mostró largos ratos de buen funcionamiento. Quizá la cuenta pendiente es sostenerlo siempre durante todo el juego, pero el camino es por aquí.

De este modo, el Toluca logró su 5° victoria en 7 encuentros en esta Liga MX: 3-2 vs. FC Juárez, 3-0 vs. Mazatlán, 2-1 vs. Atlético San Luis, 2-1 vs. Rayados de Monterrey, y 4-0 vs. Xolos. Además, suma dos empates, por lo que continúa siendo uno de los invictos en este Torneo Apertura.

Además, todo este contexto se da aún con las ausencias de tres jugadores: Helinho, flamante fichaje que espera su turno para debutar; Fede Pereira, que atraviesa la recta final de la recuperación de una lesión; y Juan Escobar, que se encuentra en reposo a causa de un problema cardíaco.

Los dos primeros dijeron presentes en el ‘Infierno’ anoche, y fueron protagonistas del festejo. Helinho y Pereira terminaron a los saltos y cánticos con la afición, acompañando con otra vestimenta a sus compañeros, que lograron la goleada en casa para los fanáticos.

A Fede Pereira se lo notó muy pegado a Anderson Duarte, su nuevo compañero compatriota que ya sumó sus primeros minutos en Toluca. A Helinho, recibiendo mucho afecto de parte de gran parte de la plantilla que se quedó en el campo entonando la famosa porra ‘Rojo de mi vida’.

Helinho ya estará disponible a partir del próximo juego de los ‘Diablos’, el próximo martes ante el Pachuca, en tanto que a Fede Pereira le queda un poco más para regresar, pero no mucho. Pronto Paiva podrá contar con todos los jugadores a disposición. A Escobar, por su parte, habrá que esperarlo ya que es una cuestión delicada y que depende de los tiempos del cuerpo médico.