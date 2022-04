El polaco llegaría al equipo blaugrana con 34 años de edad, pero eso no es inconveniente para Xavi Hernández y compañía.

Al igual que el Real Madrid, el Barcelona ya se está alistando para las nuevas incorporaciones que espera en el mercado de verano de cara a la próxima temporada. El conjunto liderado por el Campeón del Mundo, Xavi Hernández, busca conseguir a una de las joyas más preciadas del futbol mundial y el que puede ser el verdugo de México en la Copa del Mundo en su debut, Robert Lewandowski.

De acuerdo a información de Sport, la estrella de la Selección de Polonia está en la mira de los blaugranas, pues Xavi y compañía lo ven como la pieza que faltaría si consiguen firmar a Salah y Haaland, quienes por el momento siguen sólo en pláticas, pues hay aristas que no han ayudado a que le den un sí definitivo a la escuadra española, ya que hay recibido propuestas de equipos como el Real Madrid.

Mientras que las pláticas con Lewandowski prosperan lentas pero seguras, reveló dicho medio. Esto se reafirmaría con la supuesta reunión que sostuvieron el Presidente del Barcelona, Joan Laporta y el representante del polaco, Pini Zahavi, quienes plantearon lo que sería un contrato atractivo para el futbolista del Bayer Múnich, el cual contemplaría la permanencia del futbolista por tres años con el conjunto ibérico.

Pero en el Barcelona no se ciegan, están conscientes de que es una apuesta muy arriesgada pues Robert llegaría con 34 años de edad en el mes de agosto. De acuerdo al esquema del joven entrenador, esto no sería impedimento a su esquema, pues están seguros de que todavía le quedan algunos años estando al nivel máximo, por lo que ven viable su incorporación pese a solo disputar dos o tres campañas en Can Barca. Lewandowski, dispuesto a fichar por el Barcelona.

Pero podría existir un par de complicaciones ante su llegada, pues el equipo que dirige Hernández necesitaría vender a varios jugadores para fichar a un futbolista como el internacional polaco, pero además desde el club tienen más que claro que no quieren una guerra con el Bayern Munich por lo que solo se lanzarán a por su contratación si los alemanes facilitan su salida, no avanzarán sino tienen su consentimiento.