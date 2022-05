Una declaración de Gerardo Seoane, Director Técnico del Bayer Leverkusen, se convirtió en una bola de nieve que evolucionó hasta ser una avalancha de noticias y todos lo daban ya por un hecho: el equipo de la Bundesliga va tras los servicios del mexicano Diego Lainez.

Sin embargo, el propio Seoane decidió ponerle punto final a la expectativa y en charla con Bolavip aclaró sus dichos y ahondó en el tema, rompiendo así, la ilusión de mucha gente que ya veía al canterano en el conjunto bávaro para la siguiente campaña.

“No, no hay scouting. Sobre todo, yo solo respondí a 'sí hay jugadores mexicanos interesantes' Sí los hay, en buenos clubes”, explicó el técnico.

Seonae fue más a fondo: “este jugador (Laínez) lo hemos enfrentado dos veces que hemos jugado contra el Betis, pero no es un jugador que esté en nuestra lista. Es más que quería decir que hay jugadores por Europa muy interesantes; nosotros tenemos muchos puestos cubiertos, pero tenemos los ojos abiertos, no solo por un jugador mexicano, sino de otras nacionalidades”.

Con esto, aclara totalmente que “no hay ningún interés, se creo un poco un revuelo, pero para mí no hay ningún problema. Quise decir que son jugadores muy buenos, pero en este momento no está en nuestra agenda”.

¿Le falta mentalidad al futbolista mexicano en el extranjero?

Asimismo, Gerardo Seoane explicó que no es tan simple jugar en el extranjero, “eso (La mentalidad) hay que relacionarlo de los dos lados. A un jugador alemán le costaría muchísimo venir a jugar a México. Eso es siempre una dificultad, cuando cambias de país o de club, ser capaz de adaptarse lo más rápido posible”.

“El futbolista mexicano tiene sus cualidades, lo importante es que cuando seleccione un club, vaya a un club donde crean en ese tipo de jugador y que le ayuden a integrarse lo mejor posible”.

Con esto, Seoane explica que el futbolista mexicano no debe salir por salir, sino que debe tener claro a qué equipo llega, “tiene que ser un club que tenga las ideas claras, que tenga un programa para ayudar a integrar a la gente.

Nosotros somos un club ejemplar, tenemos muchos jugadores de Sudamérica, hemos tenido jugadores mexicanos, les ayudamos a integrarse. Tenemos un equipo multicultural que ayuda a esos jugadores a sentirse a gusto”.

Gerardo Seoane, un técnico joven y políglota

A los 43 años, domina cinco idiomas y tiene un futuro prometedor en los banquillos internacionales, “la ventaja de nacer en Suiza, donde hablamos tres idiomas, yo teniendo padres españoles, pero en general, tengo un gran interés por los idiomas. Siempre probé practicarlo como jugador, teniendo compañeros hablando francés; nunca tuve el miedo de practicar y ahora esto me ayuda naturalmente. Yo creo que es una gran ventaja poder comunicarme con un jugador en su idioma natal, para poderle transmitir mejor un mensaje”.

Ese espíritu nómada heredado por sus padres, le ha servido para poder entender mejor al futbolista, pues sabe que no es sencillo el adaptarse a un cambio tan brusco en los estilos de vida.

Por ello, tiene claro que un entrenador debe dejar de lado el egoísmo, pues ahora sirve a una causa mayor: la de su equipo, “no puedes solo dedicarte a ti mismo y solo enfocarte en cómo hacer un ejercicio. Hoy en día, los entrenamientos son solo una pequeña parte, la idea de juego es solo una parte; la parte humana, la parte de comunicación ha crecido muchísimo y tiene muchísima importancia”, explicó.

Bayer Leverkusen y el reto de una nueva Champions

En 2022-23, el Bayer Leverkusen vivirá su decimotercera participación en Champions League, volviendo a la competencia tras dos temporadas de ausencia y soñando con lograr igualar la actuación mágica de 2001-02, donde llegaron a la Gran Final y cayeron derrotados por 2-1 ante el Real Madrid, gracias a la mítica volea de Zinedine Zidane.

Hoy, el suizo Gerardo Seoane sabe que la juventud de su equipo (y de él también) no debe ser obstáculo y deben asimilar los aprendizajes lo más pronto posible para poder lograr trascender.

“Sabemos que cuando juegas la Champions League el margen de error va a ser mucho más pequeño. No se va a tratar solo de jugar bien y de divertir a la gente; si tu quieres el resultado, tienes que adaptar también tu manera de jugar, hay que ser mucho más concreto, hay que hacer menos errores, pero por eso es muy importante para nosotros ir a la Champions, queremos aprender y eso nos va a ayudar”.

Así, con esa claridad de objetivos, Seoane finaliza su estancia de una semana en México, donde más allá de la derrota ante Toluca, dejaron una semilla sembrada en tierras aztecas, para eventualmente cosechar algo favorable para uno de los equipos más tradicionales en la Bundesliga.