La renovación de la plantilla del Real Madrid sigue adelante. El Merengue vivió una época dorada de la mano de algunas figuras como Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. Sin embargo, todos ellos se fueron marchando poco a poco y los trofeos siguieron llegando.

Esto se debió a un proyecto coordinado que consistió en ir incorporando futbolistas jóvenes en posiciones puntuales para ir suplantando a una generación exitosa. En este contexto llegaron los Vinicius, los Rodrygo o los Jude Bellingham, entre otros.

El último en marcharse de aquel equipo que dominó Europa fue Toni Kroos, quien tomó la decisión de retirarse. Sin embargo, a él lo seguirá su eterno compañero: Luka Modric. El croata afronta su última temporada en el Merengue y todo apunta a que la renovación no es una posibilidad.

Por eso, Florentino Pérez ya trabaja en la llegada del reemplazante de su capitán pensando en los próximos mercados de pases. Desde España ya señalan que hay un apuntado y se trata de una de las figuras de la Bundesliga.

¿Quién es el apuntado por Real Madrid para reemplazar a Luka Modric?

El objetivo del Real Madrid para suplir a Luka Modric es Florian Wirtz, según el diario Marca. El centrocampista alemán de 21 años fue sensación en la última temporada con Bayer Leverkusen y el citado medio adelanta que ya se cocina “a fuego lento”.

Florian Wirtz, figura del Bayer Leverkusen (IMAGO)

No obstante, un detalle no menor es que Wirtz está tasado en 130 millones de euros. O al menos eso es lo que indica el portal Transfermarkt. Real Madrid ya no se caracteriza por desembolsar grandes cantidades de dinero y esto podría ser un impedimento. ¿Harán una excepción como lo hicieron con Bellingham?