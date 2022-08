Todo quedó más que listo en lo que será la Fase de Grupos de la Europa League, donde México tendrá diversos representantes, entre ellos Erick Gutiérrez, Diego Lainez, Santiago Giménez y posiblemente Andrés Guardado, pues este último no ha conseguido hasta el momento firmar como se debe con el Real Betis, por lo que su continuidad con el conjunto español todavía se mantiene como una incógnita.

Y es que esta vez se llevó a cabo el sorteo en donde el conjunto del PSV liderado por el tricolor Erick Gutiérrez son parte del Grupo A, el cual lo comparten con el F.K. Bodø/Glimt de Noruega, así como el Zürich, perteneciente al balompié suizo, siendo el Arsenal el rival más complicado de esta fase para el canterano de los Tuzos de Pachuca, pues compiten en una de las ligas más férreas del mundo, la Premier League de Inglaterra.

Mientras que el panorama para el Real Betis de Andrés Guardado es un poco distinto ya que tendrán en la agenda cotejos que vale la pena analizar en el Grupo C pues no solo enfrentarán al AS Roma de la Serie A de Italia, sino también harán lo propio ante el PFC Ludogorets Razgrad, escuadra del futbol de Bulgaria, y de ahí y sin escalas también tendrán que enfrentarse ante el HJK de Finlandia, por lo que parece un grupo accesible para el mexicano y compañía.

Por su parte en el Grupo D, Diego Lainez enfrentará junto al Braga a equipos con poca experiencia en el torneo como el Malmö FF de Suecia, así como al Royale Union Saint-Gilloise, el cual es parte de la Liga de Bélgica, dejando así el papel de villano al Unión Berlín, quienes no sólo son competitivos, sino que también cuentan con experiencia en la Bundesliga, considerada una de las cinco mejores ligas del mundo.

Y para finalizar, Santiago Giménez conforma junto al Feyenoord el Grupo F, y con ello enfrentará su primer examen internacional junto a la escuadra de Países Bajos, por lo que el compromiso es más que duro para el canterano de Cruz Azul, ya que tendrá entre sus contrincantes al Lazio de la Serie A de Italia, un hueso duro de roer, así como el FC Midtjylland de Dinamarca y el SK Sturm Graz de la Bundesliga de Austria.