La progenitora del Campeón del Mundo de Rusia 2018 no quisiera la continuidad de Carlo Ancelotti, pero el italiano ya tendría el espaldarazo del equipo blanco.

Mucho se ha hablado sobre el posible fichaje del Real Madrid por el francés Kylian Mbappé, quien tendría una sola condición para arribar a los merengues la próxima temporada. De acuerdo a Diariogol, así como Depor y Defensa Central, Doña Fayza Lamari, madre del atacante, tendría en sus manos el futuro del Campeón del Mundo de Rusia 2018, pues hay una pieza de los blancos que no le gusta nada de nada: Carlo Ancelotti.

Pero al parecer sus exigencias fueron omitidas por Florentino Pérez, Presidente del club madrileño, quien en vez de tomar enserio las advertencias de la progenitora de Mbappé, decidió reunirse en completo hermetismo con el timonel del Real Madrid. En lo que fue una charla de 90 minutos, Florentino le reiteró su poto al estratega italiano, pese a los rumores de su posible salida tras la dolorosa derrota ante el Barcelona el pasado fin de semana.

Tanto el directivo como el entrenador se toparon cara a cara y sin ningún testigo sostuvieron esta charla en la que el Presidente le dio todo su apoyo al DT. Esto de cara al final de temporada que tiene en frente el Madrid, quienes no sólo deberán defender su liderato en LaLiga, sino también buscar la orejona en los cuartos de final de la Champions League, donde llegan como innegables favoritos, así lo reveló Marca.

¿Cuál es la petición de la mamá de Mbappé?

Dichos medios revelaron que la progenitora de Kylian, quien hasta el momento sigue siendo futbolista del París Saint Germain, no está nada de acuerdo en que su pequeño quede en manos del estratega italiano Carlo Ancelotti. Y es que de acuerdo a Lamari, el timonel no es de su agrado pues ella y su familia creen que podría poner en peligro el progreso de Mbappé. Esto detonó las amenazas de ella para frenar la llegada de su hijo a Madrid si el DT no se va.

Esta situación pone en jaque no sólo a los merengues sino también al propio futbolista galo, pues con el PSG, Kylian no ha conseguido todo lo que quisiera, empezando por una Champions League. Por esto mismo Doña Fayza ya tendría el plan perfecto para el conjunto blanco, pues habría candidateado a un entrenador de lujo para sustituir a Ancelotti y con el que ella estaría más que contenta.