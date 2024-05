La Champions League es la competición más importante a nivel clubes de Europa. El torneo fue creado en 1992 en reemplazo de la Copa de Europa y, por su fundación, la UEFA tuvo la idea de implementar un himno que represente al certamen.

Esta obra suena antes del comienzo de cada partido y es inconfundible para cualquier aficionado, porque al escuchar el himno ya uno reconoce que es un encuentro de la Champions League.

¿Quién creó el himno de la Champions League?

La UEFA eligió al compositor británico Tony Britten para escribir el himno; el inglés se inspiró en la obra “Zadok, the priest” del músico alemán Georg Friedrich Händel para crear el himno de la Champions League.

Tony Britten, el autor del himno de la Champions League (Google Images)

La obra de Tony Britten es interpretada por la Royal Philarmonic Orchestra, una orquesta sinfónica británica, y la voz es de la Academy of Saint Martin. Como detalle, el compositor inglés reunió en el himno los tres idiomas oficiales de la FIFA con el objetivo de mostrar unidad y pluralidad: inglés, francés y alemán.

Traducción en español del Himno de la Champions League

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)