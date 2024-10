El regreso de Neymar Jr a los campos de juego este lunes, en la victoria por 5-4 de su equipo, el Al-Hilal ante el Al-Ain, puso contentos a todos los fanáticos del futbol alrededor del planeta, por la posibilidad de volver a ver a uno de los jugadores más brillantes y técnicos del mundo.

El astro ingresó a los 77 minutos de partido, en lugar de Nasser Al-Dawsari, y disputó poco más de un cuarto de hora en el triunfo de los ‘Blue Waves’, el tercero al hilo en la AFC Champions League, para quedar en lo más alto del Grupo B con puntaje ideal (9 puntos cosechados de 9 jugados).

Sin embargo, hablando de retornos, no sería el único para ‘Ney’ en su carrera. Es que en las últimas horas, se ha barajado la posibilidad concreta de que el crack brasileño pueda volver a jugar la UEFA Champions League, competición cuyo trofeo el delantero ya posee entre sus vitrinas, de la temporada 2014-15 con Barcelona.

La foto del regreso de Neymar a las canchas tras la lesión [Foto: Getty]

Esta posibilidad no se trataría de un cambio de club, sino de una movida mucho más impactante: la chance de que el Al-Hilal pueda disputar la UCL contra equipos europeos. El presidente ejecutivo del club para el que juega Neymar fue consultado al respecto, y no lo descartó en absoluto.

“Sería una tontería decir que no me gustaría hacerlo, nuestra aspiración es presentar nuestro producto a la mayor cantidad de gente posible, y la UEFA Champions League es sin duda alguna la competencia de clubes más grande del mundo; ciertamente es algo que no podría decir que no nos gustaría”, afirmó el directivo Esteve Calzada, durante la ‘Leaders Week’, celebrada en la ciudad de Londres (Reino Unido).

Si bien desde la UEFA aún no han dado declaraciones al respecto, ya la FIFA ha comenzado a trabajar en una alternativa similar: Al-Hilal jugará el Super Mundial de Clubes, donde enfrentará a muchos de los equipos de Europa que habitualmente juegan la Champions League. Será un primer desafío, donde demostrará si está a la altura y probarle a la UEFA que está listo para dar un salto de esas características.

Actualmente, Al-Hilal sabe que compite al máximo nivel posible: es líder de la Liga de Emiratos Árabes (1° con 21 puntos, producto de siete victorias en siete partidos), y es líder de la AFC Champions League (1° con 9 unidades, tras cosechar tres triunfos en tres presentaciones). Con hambre de gloria, el conjunto asiático buscará seguir dando pasos agigantados en su crecimiento.