Kylian Mbappé está atravesando un duro momento en Real Madrid. El destacado delantero francés llegó a la Casa Blanca después de varios años de coqueteo, pero no está cumpliendo con las expectativas y puntualmente en los últimos partidos fue el gran señalado por la afición merengue en las recientes derrotas por UEFA Champions League y LaLiga de España.

Los comandados por Carlo Ancelotti vienen de caer por 2-0 frente a Liverpool en la Orejona y en su última presentación también perdieron, por 2-1, contra Athletic Club en Bilbao. El factor común es que ambas derrotas contaron con un penal fallado por Mbappé, motivo por el cual se convirtió en foco de críticas y burlas.

Ahora bien, en medio de este mal momento de Kylian, volvió a escena un video en el que Cristiano Ronaldo ya había anticipado la posibilidad de que Donatello no rinda bien en Real Madrid desde el primer momento. Este material fue resubido a la red social ‘X’ por la cuenta @Cr7stianismo_ y ya tiene más de 1.6 millones de visualizaciones.

¿Qué había dicho Cristiano Ronaldo sobre Kylian Mbappé?

El astro portugués analizó el fichaje de Mbappé por Real Madrid en un podcast junto a Rio Ferdinand, excompañero suyo en Manchester United. En determinado momento de la charla, CR7 manifestó: “Veamos si tiene la mente clara y si puede lidiar con la presión, porque Real Madrid no es el PSG, te lo puedo decir”. Ahora, estas palabras cobran mucho sentido.

“Mbappé va ahí ahora y no sabemos si Real Madrid será mejor (con él). Veamos. Creo que el Madrid se va a mantener fuerte, pero no sé si va a ser mejor que el año pasado. Veamos, solo Dios sabe, pero tiene un equipo fantástico con jugadores fantásticos”, completó Cristiano Ronaldo su análisis.

Carlo Ancelotti se sinceró sobre el presente de Kylian Mbappé

El entrenador del Real Madrid fue consultado por el mal pasar de su futbolista y no le escapó a la realidad en su respuesta. “Él es consciente de lo que puede y va a hacer. Nosotros estamos con él. Ahora no está en su mejor nivel, pero hay muchos que no lo están y no son conscientes. Él sí que es consciente de que puede hacerlo mejor y está trabajando en ello“, aseguró Carletto en conferencia de prensa.