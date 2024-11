Real Madrid sufrió una contundente derrota como local del Milan por 3-1 en la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2024/2025. La caída del conjunto Merengue -su segunda en la competencia- no solo generó la desilusión de los aficionados, quienes despidieron al equipo con silbidos, sino también de una persona muy cercana a un futbolista del conjunto español.

Se trata de Mina Bonino , mujer de Federico Valverde quien comenzó como titular para posteriormente ser sustituido al término del primer tiempo. Luego de no ver a su marido entre los once elementos que saltaron al campo de juego en la segunda mitad, la argentina mostró su enojo en redes sociales, donde realizó una crítica velada contra el DT del Real Madrid Carlo Ancelotti.

“ Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa” , escribió la mujer de 31 años en su cuenta de X (ex Twitter). Posteriormente, redobló la apuesta cuando un usuario le señaló que la sustitución había sido por un motivo táctico.

“Hermano, donde mejor juega Fede es de Pivote. ¿De qué me hablas? Jajaja, ¿cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?”, replicó. Más tarde, cuando alguien le señaló que el uruguayo había fallado en el segundo gol del Milan, agregó: “Está jugando de extremo. ¿Sabías? Porque yo nunca veo que a los delanteros se les recrimine no bajar, pero al boludo que está en todos lados sí”.

Más allá de que minutos después Mina Bonino borró las publicaciones, algunos usuarios alcanzaron a tomar capturas que rápidamente fueron viralizadas en internet.

La respuesta de Carlo Ancelotti a Mina Bonino

Luego de finalizado el encuentro, el entrenador italiano compareció ante los medios de comunicación, quienes le hicieron referencia al mensaje escrito por la esposa de su dirigido. Al respecto, el timonel del conjunto capitalino reveló que tomó la decisión de sustituir a Valverde debido a un problema físico.

“Para mí es muy complicado hablar de lo que opina la gente en redes sociales. He quitado a Valverde porque para mí no esta en su 100%, tenía un problema en la espalda. Parecía que se había recuperado porque se había entrenado bien ayer, pero me parecía que no era su mejor nivel físico”, respondió el ganador de tres Champions League con el Real Madrid.

Ancelotti explicó la razón del cambio de Valverde y aceptó las críticas de los aficionados. (Imago)

Por otro lado, Ancelotti afirmó que los cuestionamientos contra su persona no son injustos , además de reconocer que se encuentra “hundido” tras el revés sufrido contra su ex equipo, aunque se mostró confiado en poder revertir la situación.

“No me parece injusto que se me cuestione , me parece normal. Cuando un equipo no saca su mejor versión, el entrenador tiene la responsabilidad y es muy importante que todos la asumamos (…) estamos hundidos , pero tenemos la confianza que este equipo va a mejorar”, complementó.

