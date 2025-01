¿Por qué no juega André Onana en Arsenal vs. Manchester United por la FA Cup 2024-25?

Este domingo 12 de enero se enfrentan Arsenal y Manchester United en un duelo que se espera que sea apasionante. El partido que disputan no será por la Premier League sino que ambos equipos se verán las caras por la tercera ronda de la FA Cup.

El Manchester United viene de igualar 2-2 con el Liverpool en Anfield Road el fin de semana pasado, en lo que fue un resultado que dejó conforme al equipo considerando que enfrentaron al líder de la Premier League. Sin embargo, los Red Devils deben mejorar.

El conjunto de Rúbem Amorim acumula una racha negativa de cinco partidos sin ganar y este domingo visita el Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal. Si bien en la FA Cup los equipos más grandes suelen hacer algunas rotaciones, el Manchester United presenta para este duelo mayoría de titulares salvo por la ausencia de André Onana.

André Onana no es que no juega sino que no será titular con el Manchester United ante el Arsenal. El portero camerunés no viene teniendo un buen rendimiento esta temporada, pero en este caso el africano no estará desde el inicio porque es un juego de FA Cup y Rúbem Amorim decidió rotar en el arco.

De esta manera, el portero titular del Manchester United contra el Arsenal será Altay Bayindir, futbolista turco de 26 años que llegó a la institución inglesa en septiembre de 2023 procedente del Fenerbahce. Este será el quinto partido del portero con la playera de los Red Devils.

Por último, el reglamento de la FA Cup cambió para esta temporada y ya no habrá repeticiones de partidos en caso de empate. Por este motivo, en caso de que Arsenal y Manchester United igualen, el juego se irá a una prórroga y si persiste el empate definirán en una tanda de penales.

