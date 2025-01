Arsenal visita a Wolverhampton este sábado 25 de enero con la obligación de ganar para no perderle pisada al Liverpool. Los Gunners vienen de dejar puntos en el camino frente al Aston Villa y ahora deberán recuperar la senda del triunfo en el marco de Jornada 23 de la Premier League.

ver también Tabla de posiciones tras la Jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25

En frente tendrá un Wolves que llega golpeado. Los dirigidos por Vítor Pereira registran tres derrotas consecutivas en el campeonato inglés ante Nottingham Forest, Newcastle y Chelsea; con el agravante de que recibieron un total de nueve tantos y solamente convirtieron un gol en esas caídas.

En este contexto, el Arsenal parece tener una buena oportunidad de volver a sumar de a tres unidades, aunque Mikel Arteta no podrá contar con su capitán y figura: Martin Odegaard. A continuación, conoce el motivo por el cual el centrocampista noruego no aparece ni siquiera en la banca de suplentes para el choque de este sábado frente a Wolves en el Molineux Stadium.

Publicidad

Publicidad

Martin Odegaard, capitán del Arsenal (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Martin Odegaard en Wolverhampton vs. Arsenal?

La razón por la cual Martin Odegaard no jugará el encuentro entre Arsenal y Wolverhampton por la Jornada 23 de la Premier League es que presentó una enfermedad. El club no dio más detalles sobre qué es lo que padece el futbolista noruego, pero los aficionados de los Gunners pueden estar tranquilos de que su ausencia no es por una lesión.