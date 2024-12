Duelo de potencias en Inglaterra. Liverpool recibe a Manchester City desde las 10:00 hs (CDMX) en lo que promete ser un atractivo partido correspondiente a la jornada 13 de la Premier League 2024/25. Ambos equipos se medirán en Anfield y un triunfo de los Reds los haría asentarse todavía más en la cima de la tabla.

Los dirigidos por Arne Slot vienen de superar al Real Madrid por UEFA Champions League y arrastran un invicto de 15 partidos. El City, por el contrario, atraviesa su peor momento desde que Josep Guardiola tomó las riendas del club con cinco derrotas y un empate en las últimas seis presentaciones.

En este contexto, Pep realizó algunas modificaciones en el equipo para el encuentro de este domingo como la titularidad de Stefan Ortega por encima de Ederson. Sin embargo, en Liverpool también hubo variantes y hay figuras que brillan por su ausencia en el once, como es el caso de Darwin Núñez.

¿Por qué no juega Darwin Núñez en Liverpool vs. Manchester City?

La razón por cual Darwin Núñez no aparece en el once titular de Liverpool vs. Manchester City es que Arne Slot -entrenador de los Reds- decidió enviarlo al banco de suplentes para este encuentro. El uruguayo había sido de la partida en los últimos tres cotejos del equipo, pero este domingo deberá esperar por su chance entre las alternativas.