El goleador de la Selección Belga no será parte del equipo que enfrente a Italia. Conoce el motivo de su ausencia.

La Selección de Bélgica tendrá por delante una parada muy compleja en busca de reponerse de la última caída por UEFA Nations League: los dirigidos por Doménico Tedesco deberán visitar Roma para chocar ante la Selección de Italia, de puntaje ideal hasta aquí en fase de grupos.

Los ‘Diablos Rojos’ vienen de sufrir una merecida derrota por 2-0 ante Francia en condición de visitante, y corren desde atrás en el Grupo A2, ubicados en el tercer lugar detrás de franceses e italianos, con Israel completando la zona en la última colocación. Por ello, hoy necesitan ganar.

En busca de llevarse un triunfo de la capital italiana, Bélgica deberá reponerse a varias bajas que ha tenido la convocatoria para esta doble jornada FIFA, entre las que se destaca, además de la de De Bruyne, la de Romelu Lukaku, quizás la principal arma ofensiva del equipo de Tedesco.

La ausencia de Romelu Lukaku ante Italiana tiene que ver con una plática entablada entre el delantero y su entrenador de Selección, donde el goleador manifestó que prefería quedarse en Nápoli dado lo tarde que se sumóal club en el último mercado de fichajes, algo que el seleccionador comprendió.

“Lukaku decidió no estar aquí, pero podría volver en noviembre; entiendo su decisión, ya que se perdió los entrenamientos de pretemporada (con Nápoli), por lo que no está en su mejor forma; no hay problema”, reveló Doménico Tedesco, DT de Bélgica, en la rueda de prensa luego de dar a conocer la nómina.

Se trata de una baja muy sensible para Bélgica, ya que Romelu Lukaku acumula 3 goles y 4 asistencias en sus últimos 7 partidos con Nápoli, en lo que es un gran momento futbolístico del atacante. Lo que se quedará haciendo en Italia es un reacondicionamiento físico por ese tiempo perdido al inicio de la temporada.

En este escenario, Lois Openda seguirá siendo la referencia ofensiva principal de Bélgica, para enfrentar este jueves a Italia por la UEFA Nations League. El talentoso delantero de 24 años del RB Leipzig lleva 4 tantos y 1 pase-gol en 6 juegos en la presente Bundesliga de Alemania. ¿Hará olvidar a Lukaku nuevamente?