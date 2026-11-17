Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega golpeada tras perder su último compromiso y necesita reaccionar antes de que la clasificación se le complique. Suecia, en cambio, viene de ganar y aparece como el equipo que mejor está jugando de los dos.

No es un cruce cualquiera dentro del grupo: Polonia pelea por no quedar descolgada en la zona media de la tabla mientras Suecia pisa fuerte entre los mejores de la fase.

La actualidad de ambos equipos

Polonia tuvo un cierre de año irregular. Después de un triunfo contundente por 6-0 ante Rumania, encadenó dos derrotas seguidas, la última de visitante y por la mínima diferencia, que la dejaron con apenas 4 puntos y en la zona baja de la clasificación general. El funcionamiento mostró altibajos muy marcados: capaz de golear mano a mano, pero también de desarmarse ante rivales directos.

Suecia atraviesa un presente mucho más sólido. Llega de ganar 3-2 como local ante Bosnia y antes había sumado otro triunfo de visitante, lo que le permitió treparse al séptimo lugar con 13 unidades. El equipo encadenó resultados positivos en sus últimas presentaciones y llega a este duelo con la confianza de quien no pierde hace rato.

El historial entre Polonia y Suecia

El historial entre ambos es extenso, con 30 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente hacia Suecia, que ganó 17 veces por 9 de Polonia y 4 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 65 a favor de Suecia contra 44 de Polonia.

En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo: Suecia 3-1 Polonia y Suecia 3-2 Polonia fueron los últimos dos resultados, aunque en 2022 Polonia logró cortar esa racha con un 2-0. De todos modos, el dominio sueco en los enfrentamientos directos es un dato que pesa antes de este choque.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Suecia vs. Polonia 3-1 UEFA Nations League 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Polonia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Suecia suma 13 puntos en el torneo.