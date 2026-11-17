Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega golpeada tras perder su último compromiso y necesita reaccionar antes de que la clasificación se le complique. Suecia, en cambio, viene de ganar y aparece como el equipo que mejor está jugando de los dos.
No es un cruce cualquiera dentro del grupo: Polonia pelea por no quedar descolgada en la zona media de la tabla mientras Suecia pisa fuerte entre los mejores de la fase.
La actualidad de ambos equipos
Polonia tuvo un cierre de año irregular. Después de un triunfo contundente por 6-0 ante Rumania, encadenó dos derrotas seguidas, la última de visitante y por la mínima diferencia, que la dejaron con apenas 4 puntos y en la zona baja de la clasificación general. El funcionamiento mostró altibajos muy marcados: capaz de golear mano a mano, pero también de desarmarse ante rivales directos.
Suecia atraviesa un presente mucho más sólido. Llega de ganar 3-2 como local ante Bosnia y antes había sumado otro triunfo de visitante, lo que le permitió treparse al séptimo lugar con 13 unidades. El equipo encadenó resultados positivos en sus últimas presentaciones y llega a este duelo con la confianza de quien no pierde hace rato.
El historial entre Polonia y Suecia
El historial entre ambos es extenso, con 30 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente hacia Suecia, que ganó 17 veces por 9 de Polonia y 4 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 65 a favor de Suecia contra 44 de Polonia.
En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo: Suecia 3-1 Polonia y Suecia 3-2 Polonia fueron los últimos dos resultados, aunque en 2022 Polonia logró cortar esa racha con un 2-0. De todos modos, el dominio sueco en los enfrentamientos directos es un dato que pesa antes de este choque.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|UEFA Nations League
|31/03/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/03/2022
|Polonia vs. Suecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|23/06/2021
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA European Championship
|05/06/2004
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|Friendlies
|10/09/2003
|Polonia vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/2003
|Suecia vs. Polonia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/1999
|Suecia vs. Polonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Polonia vs. Suecia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/05/1997
|Suecia vs. Polonia
|2-2
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 13 puntos en el torneo.